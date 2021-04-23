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Спорт

Футболист из Барнаула стал тренером команды Премьер-лиги

Воспитанник барнаульского «Динамо» Яков Эрлих вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Уфа», пишет «Алтайский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Яков Эрлих.
Яков Эрлих.
fcufa.pro

Эрлих помогает главному тренеру местной команды Алексею Стукалову.

В «Уфе» играет еще один воспитанник «Динамо», полузащитник Владислав Камилов. На днях он стал звездой матча против «Спартака».

32-летний Яков Эрлих начинал с барнаульского «Динамо», в 2007 году перешел в «Ростов», выступал за множество других команд, в том числе вновь поиграл в сезоне 2015/2016 за родное «Динамо».

После завершения игровой карьеры работал тренером по физподготовке в ФК «Олимп-Долгопрудный» и тренером-аналитиком женской молодежной сборной России.

Ранее altapress.ru узнал, что будет с главным стадионом Барнаула и другими объектами «Динамо».

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