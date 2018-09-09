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Футболиста сборной России подозревают в употреблении допинга

Футболиста сборной России, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева подозревают в употреблении запрещенных препаратов, пишет lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Футболиста собирается проверить Испанское антидопинговое агентство. Организацию насторожили слова отца Дениса Черышева, который в интервью упомянул инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в «Вильярреале». Этот гормон без соответствующего разрешения применять нельзя: употребление чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.

Российский футбольный союз заявил, что пресса неправильно истолковала слова отца Черышева. Он говорил об инъекциях богатой тромбоцитами плазмы. Это не является нарушением.

Денис Черышев на Чемпионате мира-2018 стал лучшим бомбардиром сборной: он забил 4 гола в 5 матчах.

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