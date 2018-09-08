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Сборная России по футболу победила Турцию

Сборная России по футболу нанесла поражение команде Турции в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 2:1, пишет Интерфакс.

Футбол.
Футбол.
СС0

У россиян голы забили Денис Черышев (13-я минута) и Артем Дзюба (49-я). За хозяев отличился защитник «Галатасарая» Сердар Азиз (41-я).

Таким образом, россияне возглавили вторую группу Лиги В.

Россия свой следующий матч в турнире проведет 11 октября против Швеции. Игра пройдет в Калининграде.

Победа в группе позволит России выйти ей в элитную лигу A и побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020 в случае неудачного выступления в отборочном турнире.

Что такое Лига наций?

Лига наций УЕФА — новый турнир для сборных, придуманный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз будут проходить встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире примут участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

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