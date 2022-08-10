Гроссмейстер из Барнаула выиграл открытый чемпионат США по шахматам

Барнаульский шахматист Алексей Сорокин стал победителем открытого чемпионата США по шахматам. Об этом сообщает федерация шахмат Алтайского края.

22-летний гроссмейстер, обучающийся в Техасском университете, одержал семь побед и завершил две партии вничью, набрав 8 очков из 9 возможных.

Такое же количество баллов набрал уроженец Ирана Эльшан Морадиабади, но уроженец Барнаула опередил его по дополнительным показателям. Кстати, иранец выступал под американским флагом, в отличие от россиянина, выбравшего триколор.

Чемпион получил кубок победителя одного из престижнейших турниров Соединенных Штатов и чек на 5 тыс. долларов.

По значимости среди национальных первенств в этом виде спорта его опережает только национальный шахматный чемпионат, который разыгрывается по круговой системе. На нем определяется чемпион США.

Напомним, в прошлом году мастер международной шахматной федерации, выпускница барнаульской школы № 125 Виктория Лоскутова стала победительницей чемпионата Европы по классическим шахматам среди девушек до 18 лет.