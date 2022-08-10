10 августа
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Спорт

Гроссмейстер из Барнаула выиграл открытый чемпионат США по шахматам

Барнаульский шахматист Алексей Сорокин стал победителем открытого чемпионата США по шахматам. Об этом сообщает федерация шахмат Алтайского края.

Шахматист Алексей Сорокин
Шахматист Алексей Сорокин
chess22.ru

22-летний гроссмейстер, обучающийся в Техасском университете, одержал семь побед и завершил две партии вничью, набрав 8 очков из 9 возможных.

Такое же количество баллов набрал уроженец Ирана Эльшан Морадиабади, но уроженец Барнаула опередил его по дополнительным показателям. Кстати, иранец выступал под американским флагом, в отличие от россиянина, выбравшего триколор.

Чемпион получил кубок победителя одного из престижнейших турниров Соединенных Штатов и чек на 5 тыс. долларов.

По значимости среди национальных первенств в этом виде спорта его опережает только национальный шахматный чемпионат, который разыгрывается по круговой системе. На нем определяется чемпион США.

Напомним, в прошлом году мастер международной шахматной федерации, выпускница барнаульской школы № 125 Виктория Лоскутова стала победительницей чемпионата Европы по классическим шахматам среди девушек до 18 лет.

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