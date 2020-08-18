Губерниев, стройка и розыгрыш машин: 5 малоизвестных фактов о предстоящем этапе Кубка мира по гребле в Барнауле

Мало кто знает, но весной Алтайский край мог лишиться возможности в 2021 году принимать самых именитых звезд мировой гребли. Перейти дорогу Барнаулу пытался датский Копенгаген. Не получилось. Теперь уже понятно, что крупным соревнованиям в нашем регионе быть. Инфраструктура по большей части готова, организационные моменты решаются, сами спортсмены в предвкушении сибирских баталий и гуляющих по дорогам медведей. Altapress.ru узнал интересные подробности, которые еще мало кому известны.

Факт № 1. Почему этап Кубка мира в Барнауле могли отменить

Зловредный коронавирус в этом году перевернул все с ног на голову, в том числе и в мире большого спорта. Когда стало понятно, что пандемия не позволит в 2020 году провести летнюю Олимпиаду в Токио и ее перенесут на 2021-й, гребное сообщество забурлило.

Центром недовольства оказалась Дания. В 2021 году североевропейская страна собиралась с размахом отметить 100-летие гребли, пригласив на свой чемпионат мира спортсменов из сотни стран.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

Но соревнование назначили на сентябрь — сразу после Олимпиады. Этим решением датчане оказались, мягко говоря, недовольны. Их понять можно: после главных стартов четырехлетия, а в данном конкретном случае уже пятилетия, у спортсменов главным желанием будет отдохнуть, а не продолжать сезон.

Это значит, что праздник гребли в Копенгагене может оказаться не таким грандиозным.

Дания решила сделать ход конем и перенести свой чемпионат мира на май 2021 года, отодвинув тем самым наш этап кубка на задворки спортивной истории. Не тут-то было. Барнаул свое право отстоял.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Юрий Шамков, главный вдохновитель алтайской гребли и председатель краевой федерации по этому виду спорта, рассказывает: весной, когда коронавирусная неразбериха охватила все вокруг, возникали сомнения, а нужны ли Барнаулу крупные старты мирового уровня.

Благо, здравый смысл восторжествовал: задний ход давать уже никто не решился.

Представитель Международной федерации каноэ (ICF) Аднан Алиев, на прошлой неделе побывавший на Алтае, рассказал altapress.ru, что отменить этап Кубка мира в Барнауле может только новая волна всепланетной пандемии, не меньше.

Экономические или политические передряги повлиять уже не смогут.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Между тем на барнаульском гребном канале ударными темпами идут работы. Месяц назад строители зашли на противоположный берег, где, по проекту, будут размещены разборные зрительские трибуны на 3 тыс. посадочных мест, а с торца — большой пляж, площадь которого около 4 га.

Вдоль всего канала на противоположной стороне предусмотрена дорога и благоустройство.

Любопытный факт: песок для намывки берега строители будут брать не из самого канала — его трогать нельзя — а из карьеров поблизости. Один из них в дальнейшем планируется использовать для купания, второй — для рыбалки.

Рядом может появиться уютная рыбацкая деревня — с кемпингами, ресторанами и местами отдыха.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Основные строительные работы организаторы этапа Кубка мира планируют закончить осенью. На следующую весну может остаться только наведение красоты.

Факт № 2. Что интересного ожидает зрителей

В 2018 году, когда Барнаул принимал первые в своей истории международные коммерческие старты «Кубок чемпионов», стало понятно, что гребной спорт у нас популярен. За два дня тогда канал посетили более 10 тыс. человек.

Зрители заполнили все трибуны, спуски к воде и даже перебрались на не обустроенный еще противоположный берег. Ажиотаж настолько поразил ведущего Дмитрия Губерниева, что тот прямо со сцены заявил: «Такой посещаемости могут позавидовать хоккей и футбол. А тут гребля».

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

На «Кубке чемпионов» среди зрителей разыгрывался отдельный приз — новый автомобиль Hyundai Solaris. Каждому, кто приезжал тогда на канал, выдавался специальный браслет, всего их было 4 тыс. По индивидуальному номеру браслета в итоге и определялся победитель. Им стал Сергей Брашин из Барнаула.

Этап Кубка мира — соревнования куда серьезнее, а значит, и призы должны быть соответствующие, решили организаторы. В течение трех дней они планируют разыграть два автомобиля и квартиру в Барнауле.

На «Кубке Чемпионов» разыграли автомобиль предоставлено организаторами турнира

Если погода будет благоприятной, 20−23 мая следующего года на канале ожидают порядка 20 тыс. зрителей.

Факт № 3. Приедет ли в Барнаул Дмитрий Губерниев

Одиозный ведущий «Матч ТВ» на «Кубке чемпионов» мог затмить любую звезду. Он общался со зрителями, эпатировал публику своими эксцентричными выпадами и троллил короля российской поп-сцены. Когда в первый день соревнований зрители чуть приуныли, он тут же всех взбодрил: «Кто не хлопает, тот даже не Киркоров — тот Витас».

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Надо сказать, Дмитрию Губерниеву гребля близка по духу. Он — МС по академической разновидности этого вида спорта и бессменный голос всех подобных соревнований на отечественном ТВ.

Буквально на днях Губерниев феерил на Кубке президента России по гребле на байдарках и каноэ в Москве.

Поэтому возникает логичный вопрос: а приедет ли он на этап Кубка мира в Барнаул? По данным altapress.ru, предварительное согласие известный комментатор уже дал.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

Что касается самих трансляций, то они, скорее всего, будут вестись по отработанному уже сценарию. У соревнований будут два основных вещателя — «Матч ТВ» и «Евроспорт». Последний выступает главным информационным партнером ICF.

В 2018 году телевизионную трансляцию «Кубка чемпионов» из Барнаула по обоим каналам посмотрели более 8 млн человек.

Факт № 4. Кто будет за все платить

Что скрывать, подготовка и проведение этапа Кубка мира — дело затратное. Преображение инфраструктуры взял на себя краевой бюджет. За три года в строительство обводного канала на Оби, подъездных путей к базе и обустройство прилегающей территории было вложено более 400 млн рублей. Все, что построено, никуда не денется и будет обязательно использоваться.

Так, после завершения этапа Кубка Барнаул может претендовать на проведение других не менее значимых международных состязаний, тренировок сборной России.

По приблизительным подсчетам, чтобы все прошло достойным образом, понадобится еще около 60 млн рублей — все это внебюджетные средства.

Организаторам предстоит оплатить перелет всех иностранных участников и судей, прибывающих транзитом из Москвы, — таково обязательное условие, возложенное на принимающую сторону.

Значительные средства понадобятся и на обустройство гребного палаточного городка — места, где во время соревнования спортсмены будут отдыхать, переодеваться, готовиться к заездам.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Чтобы аккумулировать спонсорские вложения, в конце прошлого года был создан фонд поддержки гребли в Алтайском крае. Сейчас он ведет переговоры с банком «Открытие», который может стать одним из главным партнеров этапа Кубка мира в Барнауле.

Спонсорские пакеты для других компаний, пожелавших принять участие в столь знаковом для города событии, разрабатываются.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Любопытный факт: призового фонда для самих спортсменов на этапе Кубка мира, скорее всего, не будет. В мировой гребле есть другая практика. Гребцы в течение всего сезона за победы набирают определенные баллы, которые в конце суммируются. Лучшим из лучших ICF вознаграждает сама.

Факт № 5. Кто станет главным лицом соревнований

О том, что маскотом этапа Кубка мира в Барнауле станет бобер Сибиряк, мы уже сообщали. Имя ему выбирали всем миром на голосовании.

Но мало кто знает, что у соревнований будет еще и официальное лицо. Им станет Александр Дьяченко, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы и мира, ныне выступающий за Алтайский край.

Экспертное женское сообщество полагает: Александру по завершении спортивной карьеры можно идти в модельный бизнес или становиться следующим Джеймсом Бондом в кинематографическом исполнении. Так он хорош.

Скоро Александр Дьяченко будет на всех афишах этапа Кубка мира в Барнауле.

Справка

Что известно о соревнованиях

Крупные соревнования по гребле в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая 2021 года. Точное количество участников пока неизвестно. Предположительно, речь идет о 400 спортсменов из 50 стран мира. Уже известно, что параспортсменов в Барнауле не будет.

Программа соревнований заявлена классическая: заезды на байдарках и каноэ в двойках и одиночках на 200, 500 и 1000 метров.