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Спорт

И достать воробушка: двухметровая баскетболистка взбудоражила фанатов новой фотосессией

Австралийская баскетболистка Элизабет Кембидж разместила фотогалерею из откровенных снимков, где предстала перед подписчиками в нижнем белье.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

В комментарии к посту фанаты выразили восхищение спортсменкой.

Рост баскетболистки — два метра три сантиметра.

Она представляет команду «Лас-Вегас Эйсес» из Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА).

Кембидж перешла в клуб в 2019 году, пишет Lenta.ru. В 2018 году в составе «Даллас Уингз» баскетболистка стала самой результативной представительницей ЖНБА.

Ранее мужской журнал Maxim показал оставшиеся за кадром откровенные фото российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. В подписи к записи Maxim назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

«Песнь льда и пломбира» — так назвали фотосессию.

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