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Спорт

Из сборной Украины исключили фигуристку, ранее выступавшую за Россию и сменившую гражданство

Фигуристку Анастасию Шаботову исключили из состава сборной Украины за то, что она «лайкнула» в соцсети сообщение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РБК.

Анастасия Шаботова, фигуристка.
Анастасия Шаботова, фигуристка.
vk.com/shabotovas

Согласно заявлению Украинской федерации фигурного катания, приказ об отстранении Шаботовой издало Минспорта Украины.

«16-летняя фигуристка „лайкнула“ публикацию Плющенко, в которой россиянин выразил поддержку спецоперации российских войск на Украине», — уточнили причину.

Фигуристка родилась в Москве и начинала заниматься фигурным катанием в школе «Москвич», а в 11 лет перешла в «Снежные барсы» к Светлане Пановой.

В июле 2019 года спортсменка сменила спортивное гражданство и стала представлять Украину.

После этого Шаботова дважды стала чемпионкой Украины — в 2020 и 2021 годах.

Также выступала на Олимпийских играх в Пекине, где заняла последнее 30-е место в короткой программе в одиночном катании и не прошла в произвольную программу.

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