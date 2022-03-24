Из сборной Украины исключили фигуристку, ранее выступавшую за Россию и сменившую гражданство

Согласно заявлению Украинской федерации фигурного катания, приказ об отстранении Шаботовой издало Минспорта Украины.
«16-летняя фигуристка „лайкнула“ публикацию Плющенко, в которой россиянин выразил поддержку спецоперации российских войск на Украине», — уточнили причину.
Фигуристка родилась в Москве и начинала заниматься фигурным катанием в школе «Москвич», а в 11 лет перешла в «Снежные барсы» к Светлане Пановой.
В июле 2019 года спортсменка сменила спортивное гражданство и стала представлять Украину.
После этого Шаботова дважды стала чемпионкой Украины — в 2020 и 2021 годах.
Также выступала на Олимпийских играх в Пекине, где заняла последнее 30-е место в короткой программе в одиночном катании и не прошла в произвольную программу.