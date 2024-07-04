Известные лыжники из Алтайского края стали мужем и женой

Из известных людей на свадьбе присутствовал Артемий Гельманов — тренер женской юниорской сборной страны по лыжным гонкам.
Яна Кирпиченко — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Ее супругом стал Никита Денисов, победитель юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам в эстафете.
Яна и Никита Денисовы.
Минспорт Алтайского края
Денисовы состоят в Центре спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.
Ранее сообщалось, что Яна Кирпиченко участвовала в престижных гонках в Швейцарии.
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