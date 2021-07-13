Осенью 2021 года могут пройти повторные торги по отбору подрядчика на строительство ледового дворца, расположенного на проспекте Сибирский, 52 в Барнауле. Первая попытка это сделать не увенчалась успехом.

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, до сентября ведомство намерено пересчитать сметную стоимость объекта в связи с увеличившимися затратами. Новый документ должен пройти экспертизу.

Только после этого возможно возобновление торговых процедур. Ориентировочно это может произойти в сентябре. Пока же стройка продолжает оставаться замороженной.

На сколько подрастет цена

История вокруг хоккейного долгостроя на Сибирском, 52 оживилась после того, как объект внесли в Краевую адресную инвестиционную программу. В декабре 2020 года Алексей Перфильев говорил, что достраивать объект будут поэтапно в течение трех лет.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Сумма бюджетных вложений называлась в районе 820 млн рублей, все средства — из регионального бюджета. Первый аукцион на 705 млн рублей интереса у строительных компаний не вызвал, заявок на него не оказалось вообще.

Как стало известно altapress.ru, свое участие в проекте рассматривала компания «Арена», занимавшаяся возведением «Карандин Арены» в Барнауле и «Гимаев Арены» в Рубцовске. Однако от участия в нем фирма отказалась по нескольким причинам.

Дело в том, что стоимость объекта не соответствует нынешним рыночным реалиям и для привлечения подрядчика должна быть увеличена как минимум на 30%, считают специалисты «Арены».

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Разбитое на несколько этапов финансирование увеличивает риски из-за растущей ежегодно инфляции. В этой связи стройку хоккейного дворца эксперты называют не иначе как кабальной.

Почему заморозили объект

В 2011 году строительство крытого ледового катка на проспекте Сибирском начинали по сути от безысходности — детская спортшкола «Алтай» была без собственного «дома».

В сентябре 2013 года на Сибирский, 52 зашел «СтройГАЗ». Главный на тот момент застройщик всех краевых объектов развести здесь бурную деятельность не успел.

Строительные работы постоянно затягивались, завести под крышу каток «СтройГАЗ» так и не смог. В 2015 году финансирование объекта прекратилось.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Уже в тот момент было понятно, что у компании серьезные проблемы. Авансировать ей средства дальше было крайне опасно. В объект было вложено более 170 млн рублей.

Altapress.ru подсчитал, сколько небольших ледовых арен уже можно было возвести в Алтайском крае на деньги, которые планировалось вложить в один этот объект.