Как проходит лыжный марафон от «Мария-Ра» в Барнауле. Фото участников

Спортсменам предстояло пробежать 30 км. На дистанции для них работали два пункта питания и обогрева.
Всего лишь за первые два часа около 150 лыжников добрались до финиша.
Всех горожан, прошедших марафон, ожидают подарки от «Мария-Ра» и ее партнеров и, конечно, объятия с большим, но добрым Чебурашкой.
Те, кому не удалось прокатиться на лыжах, смогли насладиться прогулкой, полюбоваться красотой снежного леса и подышать свежим воздухом.
Также на стартовой площадке — у лыжной базы «Динамо» — проводят конкурсы и шарады, разминку «На зарядку становись!», эстафету для детей и взрослых «Чемпионы алтайского леса» и представление-сказку «Физкультура побеждает все».
Ранее алтайский конькобежец стал двукратным победителем Кубка России.