5 марта
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Спорт

Как проходит лыжный марафон от «Мария-Ра» в Барнауле. Фото участников

Лыжный марафон на «Трассе здоровья» проходит сегодня в Барнауле в честь 30-летия «Мария-Ра».

Марафон в честь 30-летия "Мария-Ра".
Марафон в честь 30-летия "Мария-Ра".
Дмитрий Никифоров, vk.com/crossporcupine

Спортсменам предстояло пробежать 30 км. На дистанции для них работали два пункта питания и обогрева.

Всего лишь за первые два часа около 150 лыжников добрались до финиша.

Всех горожан, прошедших марафон, ожидают подарки от «Мария-Ра» и ее партнеров и, конечно, объятия с большим, но добрым Чебурашкой.

Марафон в честь 30-летия &quot;Мария-Ра&quot;.
Марафон в честь 30-летия «Мария-Ра».
Дмитрий Никифоров, vk.com/crossporcupine
Марафон в честь 30-летия &quot;Мария-Ра&quot;.
Марафон в честь 30-летия «Мария-Ра».
Дмитрий Никифоров, vk.com/crossporcupine
Марафон в честь 30-летия &quot;Мария-Ра&quot;.
Марафон в честь 30-летия «Мария-Ра».
Дмитрий Никифоров, vk.com/crossporcupine

Те, кому не удалось прокатиться на лыжах, смогли насладиться прогулкой, полюбоваться красотой снежного леса и подышать свежим воздухом.

Елена Дербина, vk.com/helga22_rus
Елена Дербина, vk.com/helga22_rus

Также на стартовой площадке — у лыжной базы «Динамо» — проводят конкурсы и шарады, разминку «На зарядку становись!», эстафету для детей и взрослых «Чемпионы алтайского леса» и представление-сказку «Физкультура побеждает все».

Ранее алтайский конькобежец стал двукратным победителем Кубка России.

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