В Барнауле хотят провести Кубок мира по гребле. Что этому может помешать?

16 марта будет принято решение о местах проведения этапов Кубка мира по гребному спорту. Об этом накануне на итоговой коллегии министерства спорта края сообщил руководитель ведомства Алексей Перфильев. Среди стран-претендентов есть и Россия. Если заявка нашей страны будет удовлетворена, престижные соревнования примет Барнаул в конце мая 2021 года.

Конференция Международной федерации каноэ (ICF) в Пекине начнется уже 14 марта. А на следующий день страны-претенденты на проведение этапов Кубка мира представят свои презентации.

От Барнаула на совещание полетел президент «Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края» Юрий Шамков.

Места проведения престижных соревнований в 2021 году станут известны во второй половине дня 16 марта. Помимо России в качестве принимающих сторон заявились Германия, Венгрия и Польша.

Как рассказал altapress.ru Юрий Морозов, руководитель СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко, у барнаульской заявки есть явные преимущества. В прошлом году краевая столица принимала первые коммерческие старты — «Кубок Чемпионов». Соревнования проводились под эгидой ICF, руководство федерации осталось довольно.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Однако есть некоторые трудности.

Юрий Морозов,

руководитель СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко:

Сложности связаны с вопросом логистики. Если, например, один из этапов Кубка мира будет проходить в Германии, то, конечно, спортсменам, легче доехать потом до Польши или Венгрии, чем лететь в Барнаул. Здесь, прежде всего, встает вопрос с доставкой лодок и другого оборудования.

Что такое Кубок мира по гребле?

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ считается одним из престижных в этом виде спорта наряду с первенство Европы и мира. Если заявку Барнаула удовлетворят, сильнейшие гребцы вновь приедут к нам 24−26 мая 2021 года.

Обычно на Кубок собирает порядка 350 участников, первенство Европы и мира — 650−700.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Надо сказать, что на европейские и общемировые старты Барнаул тоже планирует заявиться. Сделать это можно до конца 2019 года.