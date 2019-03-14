В Барнауле хотят провести Кубок мира по гребле. Что этому может помешать?

Конференция Международной федерации каноэ (ICF) в Пекине начнется уже 14 марта. А на следующий день страны-претенденты на проведение этапов Кубка мира представят свои презентации.
От Барнаула на совещание полетел президент «Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края» Юрий Шамков.
Места проведения престижных соревнований в 2021 году станут известны во второй половине дня 16 марта. Помимо России в качестве принимающих сторон заявились Германия, Венгрия и Польша.
Как рассказал altapress.ru Юрий Морозов, руководитель СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко, у барнаульской заявки есть явные преимущества. В прошлом году краевая столица принимала первые коммерческие старты — «Кубок Чемпионов». Соревнования проводились под эгидой ICF, руководство федерации осталось довольно.
Однако есть некоторые трудности.
Юрий Морозов,
руководитель СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко:
Сложности связаны с вопросом логистики. Если, например, один из этапов Кубка мира будет проходить в Германии, то, конечно, спортсменам, легче доехать потом до Польши или Венгрии, чем лететь в Барнаул. Здесь, прежде всего, встает вопрос с доставкой лодок и другого оборудования.
Что такое Кубок мира по гребле?
Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ считается одним из престижных в этом виде спорта наряду с первенство Европы и мира. Если заявку Барнаула удовлетворят, сильнейшие гребцы вновь приедут к нам 24−26 мая 2021 года.
Обычно на Кубок собирает порядка 350 участников, первенство Европы и мира — 650−700.
Надо сказать, что на европейские и общемировые старты Барнаул тоже планирует заявиться. Сделать это можно до конца 2019 года.