Когда у «Динамо-Барнаул» появится обновленный стадион и во сколько обойдется переход в другую лигу

15 апреля ФК «Динамо-Барнаул» возобновляет свое выступление во втором дивизионе зоны «Восток». Этот и следующий сезоны для футболистов будут связаны с переменами: у руля команды встал новый главный тренер, идет обновление состава, руководство клуба взялось за ремонт инфраструктуры. Не решается только вопрос по переходу «Динамо» в другой дивизион.

Какие задачи на окончание сезона

В завершении сезона 2018−2019 годов «Динамо-Барнаул» ожидает восемь матчей. Три из них пройдут дома, остальные — на выездах. Пока команда располагается на пятом месте из шести.

О победе в своей дивизионе речь не идет: от лидера — омского «Иртыша» — барнаульская команда отстает на 16 очков. А вот за бронзу «Динамо» еще может побороться.

Алексей Минин , президент ПФК «Динамо-Барнаул» Дмитрий Лямзин

Алексей Минин,

президент ПФК «Динамо-Барнаул»:

Конечно, в спорте высших достижений основная задача — это первое место. Но надо признать, что сейчас в клубе есть некоторые проблемы. Мы обновили часть команды, убрали возрастных игроков и начали наигрывать молодежь, которая должна в свое время «выстрелить». Эти изменения рано или поздно дадут результат.

Кто стал главный тренером

Подготовкой команды с декабря прошлого года занимается Александр Суровцев, исполняющий обязанности главного тренера. Он вместе со своим помощником Маратом Дильмухаметовым проходит обучение на тренерские категории, А и В соответственно.

Сергей Шишкин, стоявший у руля «Динамо-Барнаул» три прошлых сезона, покинул пост по собственному желанию еще в марте. По неофициальной информации, он нашел себе место в структуре спортшколы самарских «Крыльев Советов».

8 апреля во время пресс-конференции новому наставнику клуба пришлось отвечать за огрехи своего предшественника.

Журналисты высказали Суровцеву претензии по поводу примитивности нынешней игры команды, которую можно охарактеризовать как «бей, беги, в офсайд не попадай». На что тренер ответил: «Будем это менять».

Александр Суровцев,

главный тренер ПФК «Динамо-Барнаул»:

Переменами мы как раз сейчас и занимаемся. Вернуть комбинационный, думающий футбол — это одна из моих главных задач.

Будет ли «Динамо» претендовать на повышение в классе

Уровень команд в зоне «Восток», где сейчас выступает «Динамо-Барнаул», что скрывать, не впечатляет. Пять из шести коллективов, как правило, не ставят перед собой амбициозных задач на переход в лигу классом выше.

Победитель тоже остается на своем месте и в сторону ФНЛ даже не посматривает. Так было с «Читой» в 2017 году и с Сахалином — в 2018-м.

Из-за небольшого количества команд в зоне «Восток» встречаться им приходится аж по четыре раза. Журналисты это прозвали «сезоном сурка».

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

То, что такой футбол барнаульским болельщикам уже надоел, руководство клуба понимает, но сделать ничего не может.

По словам Алексея Минина, отделить сибирские команды от дальневосточных, чтобы у нас была возможность уйти в зону «Урал-Поволжье», где выступает 11 коллективов, РФС не готово. Иначе футбол на востоке страны совсем зачахнет. При этом только один выезд на Сахалин обходится барнаульскому клубу в 1,5 млн рублей.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

На выход в ФНЛ у барнаульского «Динамо» денег пока нет. Для повышения в классе бюджет клуба надо увеличить с нынешних 37 млн рублей минимум до 180.

Сложности финансового вопроса в клубе понимают, но задачу по выводу команды в лигу выше с себя не снимают. Как бы не было тяжело, это главная цель ближайшей пятилетки, утверждает руководство «Динамо».

Что будет с инфраструктурой клуба

Для того, чтобы команда смогла сделать шаг наверх, необходимо решить вопрос с реконструкцией домашнего стадиона. Сделать это не так-то легко, учитывая, что сам объект ни краю, ни алтайскому обществу «Динамо» не принадлежит, а его московским собственникам до Барнаула нет никакого дела.

Несмотря на это ремонтировать стадион все-таки будут. Как уже сообщалось, в нынешнем году планируется преобразить центральный вход по проектам середины прошлого века. Также хотят заменить систему освещения, установить новые ворота и беговые дорожки.

Опустевшие трибуны стадиона «Динамо». Барнаул , 2009 год. Олег Богданов

Но для выхода в ФНЛ «Динамо-Барнаул» нужнее всего футбольное поле с подогревом.

Алексей Минин,

президент ПФК «Динамо-Барнаул»:

Сама система подогрева у нас есть, но нет котельной, которая бы обогревала футбольное поле. Мощность ее должна быть 2 мегаватта. Если мы присоединимся к какой-нибудь котельной в центре города, то отрубим весь квартал и администрацию Барнаула.

Выход один — строить собственную котельную. Для этого клубу необходимо дополнительно 12−14 млн рублей. Место под новый объект на территории стадиона имеется.

В следующем году должен начаться ремонт разрушающегося на глазах стадиона «Трансмаш», где занимаются юные динамовцы. В 2019 году из регионального бюджета «Динамо» выделили 1 млн рублей на создание проектно-сметной документации по реконструкции здания.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Как только смета перестройки стадиона будет готова, ей нужно пройти экспертизу. Тогда же станет понятна итоговая сумма необходимых затрат. Отремонтировать объект планируется по краевой адресной программе. Капитальные работы здесь не проводились уже больше 20 лет.

Как на стадион будут привлекать болельщиков

Задачу вернуть болельщиков на трибуны стадиона ставит перед руководством клуба краевое министерство спорта. Руководитель ведомства Алексей Перфильев недвусмысленно намекнул — не будет массовости, не будет и денег.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

У нас все просто, по-спортивному. Есть дополнительный бюджет, который пойдет на разные виды спорта. Если футболу не удастся привлечь зрителей, то в следующем году деньги будут направляться кому-то другому.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

В этом году планируют изменить подходы к организации матчей. На стадионе откроется магазин, где можно будет приобрести атрибутику «Динамо-Барнаул» — шарфы, майки, бейсболки. В дальнейшем ассортимент продукции хотят расширить. В планах выпуск ретро-формы ограниченными партиями для коллекционеров и истинных ценителей динамовских традиций.

Появятся на стадионе и новые точки общепита.

Зачем «Динамо» новая спортивная секция

В 2019 году в структуре клуба появится новое подразделение — секция «Юный динамовец», ориентированная на общеспортивную подготовку дошкольников с уклоном на футбол.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

По словам Алексея Минина, заниматься с ребятишками будут самые опытные тренеры — Анатолий Подзоров и Александр Горбунов. Последний воспитал целую плеяду футбольных звезд, среди которых Антон Кобялко, Иван Старков, Сергей Нестеренко, Александр Яркин.

Вдохнуть жизнь планируется и в динамовскую молодежь. С нынешнего года команда будет выступать в высшей лиге ЛФК, где сыграет с командами из Красноярска, Новосибирска, Кемеровской области. Домашние матчи «Динамо-М» будет проводить на центральном стадионе.