В Барнауле разваливается здание стадиона «Трансмаш», в котором занимаются молодые футболисты

Более 20 лет здание бывшего стадиона «Трансмаш», находящегося сейчас на балансе края, не видело капитального ремонта. Все помещения пришли в жуткое состояние: раздевалки в плесени, в спортивном зале холодно. Из-за того, что в стене образовалась трещина, окна держатся на подпорках. Виктор Штерц, директор базирующейся здесь детской школы «Динамо», всерьез опасается, что кому-нибудь из детей может упасть на голову кусок штукатурки.

Что происходит со зданием школы?

С самого утра в детской школе «Динамо» кипит жизнь. В 8 часов известный в крае тренер Александр Горбунов начинает гонять своих «десятилеток». Тренировка у них проходит в здании стадиона на первом этаже, которое построили еще в 1964 году. С того времени здесь ничего не поменялось.

Деревянные окна промерзают, вытяжка сифонит так, что стоять рядом невозможно, моментально околеваешь. Паркет зала не меняли с момента открытия, вся внутренность у него прогнила.

Четыре года назад, когда во время тренировки в зале обвалился солидный кусок штукатурки, зал закрыли. Несколько лет помещение не эксплуатировали. После того, как своими силами школа отремонтировала потолок, занятия возобновились. Правда, в корне проблему это не решило.

В морозы температура воздуха в зале, где ребята занимаются в футболках, не поднималась выше +12…+15 градусов. Родители в шубах и куртках мерзнут здесь же.

11 февраля оценить масштаб бедствия на «Трансмаш» приехал министр спорта края Алексей Перфильев. Сам он рассказывает, что все детство провел на этом стадионе. Здесь катался на коньках, играл в настольный теннис и футбол.

«В зале ничего не поменялось, только цвет пола», — поделился впечатлениями министр.

Большинство помещений, где переодеваются дети, тоже не изменились: стены в них покрылись толстым слоем плесени, из мебели только деревянные покосившиеся лавки.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Семь лет назад на «Трансмаше» базировалась любительская футбольная команда «Талиман», которая за свои деньги отремонтировала пару раздевалок, «зашив» их в пластик. Но и они уже выглядят потрепанными.

На первом этаже здания в одном из подсобных помещений в стене образовалась трещина такого размера, что ладонь взрослого человека проходит спокойно.

Из-за этого окно начало вываливаться наружу: сейчас с улицы его поддерживает деревянная балка.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

На фасад трехэтажного административного здания школы, построенного к Олимпиаде-80, теперь без слез не взглянешь: штукатурка обсыпается, оголяя старую кладку кирпича. Чтобы хоть как-то обезопасить проходящих мимо людей, руководство «Динамо» сделало ограждения. Автомобилисты тоже предупреждены: возле школы не паркуются.

Виктор Штерц больше всего опасается, что могут пострадать дети. Весной, когда талые воды польются с обветшавшей крыши, здесь вновь ожидают «камнепад».

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Внутри тоже все страшно: холодные помещения, старая проводка и стены, по которым каждую весну текут настоящие «водопады».

Когда в школе смогут провести ремонт?

О плачевном состоянии школы говорилось уже неоднократно. Возмущенные родители регулярно публикуют «ужасы» «Трансмаша» в социальных сетях, руководство «Динамо» докладывает о них на официальных собраниях. Все бесполезно.

Виктор Штерц говорит, что с 2013 года, когда дела стали совсем плохи, у него собралась солидная папка писем, которые направлялись в краевое управление спорта. Ответ по сути был один — на ремонт здания денег нет.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Проблема еще и в том, что провести капитальные работы за счет выделяемых ей средств спортшкола не имеет права. В ее бюджете есть статья расходов только на косметический ремонт. «Динамо» проводит его как может.

О привлечении внебюджетных источников в данном случае говорить не приходится, их не хватает даже на команду профессионалов.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось лишь летом 2018 года. Новое руководство ПФК «Динамо-Барнаул» во главе с полковником ФСБ Алексеем Мининым заказало обследование здания, после чего появилась возможность войти в краевую адресную программу.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

В 2019 году из регионального бюджета «Динамо» должны выделить 1 млн рублей на создание проектно-сметной документации по реконструкции разрушающегося здания. Как только смета будет готова, она пройдет экспертизу. Тогда же станет понятна итоговая сумма необходимых затрат.

Учитывая неповоротливость бюрократической системы, все процедуры завершатся в лучшем случае к концу 2019 года. При таких раскладах ремонт на «Трансмаше» начнется не раньше 2020-го.

Где будут заниматься дети?

Что до этого времени делать со школой, которая находится в предаварийном здании, большой вопрос. Сейчас в СШОР «Динамо» работают 34 группы и обучаются 530 детей различных возрастов.

Виктор Штерц объясняет: при желании базироваться «Динамо» может и на других спортивных объектах города, например, в новом манеже «Темп». Однако расходы на аренду недешевого искусственного поля в бюджете школы не заложены. Собирать эти деньги с родителей не представляется возможным.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

По словам Алексея Минина, президента «Динамо-Барнаул», в летнее время количество детей, занимающихся на «Трансмаше» сократится. Здесь по федеральной программе планируется начать реконструкцию верхнего поля. Юных динамовцев переведут на основной стадион в центре Барнаула.

Как ускорить ремонт самого аварийного здания, руководство клуба и министерства спорта будут еще обсуждать.

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