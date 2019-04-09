В Барнауле по архивным проектам отремонтируют стадион «Динамо»

В 2019 году в Барнауле начнется ремонт футбольного стадиона «Динамо». В первую очередь приведут в порядок фасад здания, выходящий на проспект Ленина. Центральный вход отреставрируют по проектам, датированным 50−60 годами прошлого века. «Гарантирую, вам понравится», — заверил 8 апреля на пресс-конференции президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин.

Проект реконструкции центрального входа на стадион, выполненный в ретро-стиле, сейчас обсуждается в администрации Барнаула.

В 2019 году на «Динамо» планируют полностью заменить систему освещения. Это позволит проводить футбольные матчи в более удобное для болельщиков время.

Покрытие поля тоже хотят привести в порядок. В клубе сформировали штат сотрудников, которые занимаются уходом за футбольным газоном.

Стадион «Динамо».

Алексей Минин,

президент ПФК «Динамо-Барнаул»:

Поле уже прочесали специальными «чесалками», провели аэрирование, внесли удобрение. Сейчас монтируем новую поливочную систему. Чтобы выросла хорошая трава, ее надо будет поливать и стричь, поливать и стричь. Это большой трудоемкий процесс.

На стадионе также планируют установить сертифицированные ворота, которые будут соответствовать всем современным требованиям, уложить новые беговые дорожки, полученные по федеральном программе «Спорт — норма жизни».

Стадион Динамо. Анна Зайкова

В 2020 году домашнему стадиону «Динамо-Барнаул» предстоит пройти сертификацию.

Проходит ли стадион по нормам ФНЛ?

Даже если все намеченное на «Динамо» удастся сделать, по требованиям Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стадион все равно не проходит, поскольку здесь нет покрытия с подогревом.

В 2008 году уже были попытки оборудовать подобную систему, но они провалились. «Просто закопали деньги в землю», — признал ошибки своих предшественников Алексей Минин.

Стадион «Динамо» в Барнауле. Олег Богданов

По его словам, для нормального функционирования системы подогрева на стадионе необходимо строить собственную котельную. Площадка для ее возведения есть, цена вопроса составляет 12−15 млн. Решить его планируют в течение ближайших трех-четырех лет.