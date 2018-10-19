Кокорин расплакался во время заседания суда

Футболист Александр Кокорин расплакался во время заседания Мосгорсуда, который отказал ему в освобождении из СИЗО, сообщает Sport24.ru .

Форвард «Зенита» не смог сдержаться, когда произносил слово во время рассмотрения его апелляции на арест.

«Тверской суд избрал слишком суровую меру. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник», — заявил Кокорин.

Он пообещал, что не будет скрываться и напомнил, что добровольно приехал на допрос, после которого его арестовали.

«Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», — сказал Кокорин.

Однако Мосгорсуд признал арест Кокорина законным. Ранее суд не стал отпускать из СИЗО младшего брата Кокорина — Кирилла, а также футболиста Павла Мамаева.

Что произошло

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.