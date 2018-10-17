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Защита Кокориных и Мамаева предложила избитым чиновникам примирение

Защита Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева предложила потерпевшим пойти на примирение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов задержанных.

Рукопожатие. Работа.
Рукопожатие. Работа.
СС0

Адвокат Кокориных Олег Попов сообщил, что его подзащитные раскаиваются в своем поступке и уже извинились перед избитыми чиновниками и водителем журналистки «Первого канала».

По словам адвоката Павла Мамаева, спортсмен на очной ставке тоже предложил потерпевшим примирение.

Наталья Шатихина, представитель пострадавшего чиновника Дениса Пака, заявила, что он не имеет претензий к футболисту Павлу Мамаеву: по ее словам, на отрывках видеозаписи с дракой заметно, что Мамаев не бил Пака. Но речи о мировой пока не идет.

Что произошло

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

11 октября полиция установила, кем были трое участников инцидента с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его задержали.

Следствие официально установило: футболисты участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. Им грозит до семи лет колонии.

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