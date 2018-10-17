Защита Кокориных и Мамаева предложила избитым чиновникам примирение

Защита Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева предложила потерпевшим пойти на примирение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов задержанных.

Адвокат Кокориных Олег Попов сообщил, что его подзащитные раскаиваются в своем поступке и уже извинились перед избитыми чиновниками и водителем журналистки «Первого канала».

По словам адвоката Павла Мамаева, спортсмен на очной ставке тоже предложил потерпевшим примирение.

Наталья Шатихина, представитель пострадавшего чиновника Дениса Пака, заявила, что он не имеет претензий к футболисту Павлу Мамаеву: по ее словам, на отрывках видеозаписи с дракой заметно, что Мамаев не бил Пака. Но речи о мировой пока не идет.

Что произошло

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

11 октября полиция установила, кем были трое участников инцидента с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его задержали.

Следствие официально установило: футболисты участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. Им грозит до семи лет колонии.