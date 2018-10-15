«Мухи не обидит»: сожительница футболиста Кокорина объяснила его буйное поведение

Гражданская жена футболиста «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова поделилась эмоциями после его ареста, сообщает Газета.ru. По ее ловам, самое главное для него — это семья.

«Я не могу ни на что сейчас обижаться. У меня сейчас нет этого в голове. Единственное, чего я хочу: чтобы он был со мной рядом, чтобы вышел на свободу, чтобы он был рядом с нашим ребенком. Для него этот ребенок, сын, — это вся его жизнь, правда. Я знаю, что сейчас его главная мысль, что эта его глупость может лишить многого его ребенка», — цитирует слова Валитовой издание.

По словам жены, Кокорин «мухи не обидит». Дарья считает, что причиной такого поведения стал пропуск домашнего чемпионата мира 2018 года, к которому футболист готовился последние четыре года. Однако девушка добавила, что это не является для мужа оправданием.

Снимок в instagram Александра Кокорина. опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала и устроили потасовку в одном из столичных кафе. 11 октября решением Тверского суда футболисты были арестованы сроком на два месяца. В отношении игроков возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сейчас оба находятся в следственном изоляторе «Бутырка».