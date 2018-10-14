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Полузащитник футбольного клуба «Крылья советов» попался пьяным за рулём

В ночь с 13 на 14 октября сотрудники ГИБДД в Самаре задержали игрока футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова, сообщает «Комсомольская правда». Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Футбол.
Футбол.
СС0

Башкирова остановили активисты «Ночного патруля» и передали его сотрудникам ГИБДД. Футболиста попросили пройти медицинское освидетельствование, которое показало трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Результаты анализов — 0,480 промилле.

Евгений Башкиров признал свою вину. На данный момент в отношении футболиста составлен административный протокол, но он отпущен до суда.

Ранее в Москве за пьяную драку в кафе задержали нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сейчас футболисты находятся в «Бутырке», а их дело взято на особый контроль FIFA.

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