Полузащитник футбольного клуба «Крылья советов» попался пьяным за рулём

Башкирова остановили активисты «Ночного патруля» и передали его сотрудникам ГИБДД. Футболиста попросили пройти медицинское освидетельствование, которое показало трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Результаты анализов — 0,480 промилле.
Евгений Башкиров признал свою вину. На данный момент в отношении футболиста составлен административный протокол, но он отпущен до суда.
Ранее в Москве за пьяную драку в кафе задержали нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сейчас футболисты находятся в «Бутырке», а их дело взято на особый контроль FIFA.