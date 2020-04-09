Коронавирус не подтвердился у алтайского гимнаста Сергея Найдина

Призер юношеских Олимпийских игр, алтайский гимнаст Сергей Найдин рассказал, что второй тест на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, 2 апреля стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу попал молодой алтайский гимнаст Сергей Найдин. Предположительно, его могли заразить фехтовальщики.

После сообщалось, что госпитализированный гимнаст продолжает работать над своей спортивной формой прямо в больнице по специально разработанной программе.

9 апреля Найдин сообщил по телефону, что у него все хорошо, в том числе и самочувствие.

«Второй тест оказался отрицательным. Жду заведующую больницы, чтобы спросить будут ли брать еще один тест и когда меня будут выписывать», — сказал Найдин по телефону.

Коронавирус. CC0

Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике 77-летнего Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными, рассказала его супруга, старший тренер нацкоманды Валентина Родионенко.

«Вчера прошел тест, сегодня пришло опять — отрицательный у Андрея Федоровича. Говорят, что иногда бывают ошибочные результаты, нам не повезло в первый раз, будем так говорить», — рассказала Родионенко «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Родионенко заразился коронавирусом на базе в Новогорске.

В середине марта Найдина вызвали на сборы, который организовывал федеральный Центр спортивной подготовки. Атлетов со всей России собрали на базе Озеро Круглое.

Судя по всему, там гимнаст и подхватил коронавирус. После этого всех спортсменов перевели на карантин на другую базу в Новогорск. После Найдина госпитализировали в больницу Солнечногорска.