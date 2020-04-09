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Спорт

Коронавирус не подтвердился у алтайского гимнаста Сергея Найдина

Призер юношеских Олимпийских игр, алтайский гимнаст Сергей Найдин рассказал, что второй тест на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен Сергей Найдин
Спортсмен Сергей Найдин
vk.com/id306829274

Напомним, 2 апреля стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу попал молодой алтайский гимнаст Сергей Найдин. Предположительно, его могли заразить фехтовальщики.

После сообщалось, что госпитализированный гимнаст продолжает работать над своей спортивной формой прямо в больнице по специально разработанной программе.

9 апреля Найдин сообщил по телефону, что у него все хорошо, в том числе и самочувствие.

«Второй тест оказался отрицательным. Жду заведующую больницы, чтобы спросить будут ли брать еще один тест и когда меня будут выписывать», — сказал Найдин по телефону.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике 77-летнего Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными, рассказала его супруга, старший тренер нацкоманды Валентина Родионенко.

«Вчера прошел тест, сегодня пришло опять — отрицательный у Андрея Федоровича. Говорят, что иногда бывают ошибочные результаты, нам не повезло в первый раз, будем так говорить», — рассказала Родионенко «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Родионенко заразился коронавирусом на базе в Новогорске.

В середине марта Найдина вызвали на сборы, который организовывал федеральный Центр спортивной подготовки. Атлетов со всей России собрали на базе Озеро Круглое.

Судя по всему, там гимнаст и подхватил коронавирус. После этого всех спортсменов перевели на карантин на другую базу в Новогорск. После Найдина госпитализировали в больницу Солнечногорска.

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