23 ноября
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Спорт

«Красные дьяволы» больше не с Роналду. Что будет с футболистом после ухода из «Манчестер Юнайтед»

Клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским футболистом Криштиану Роналду после его скандального интервью в СМИ. Что теперь ждет известнейшего футболиста и можно ли было уладить конфликт — в материале altapress.ru.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
СС0
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Кто такой Криштиану Роналду?

Криштиану Роналду — футболист, признанный Португальской футбольной федерацией лучшим в истории страны.

По информации МФФИИС и RSSSF, Роналду — лучший бомбардир и четвертый наиболее результативный футболист на уровне сборных и испанского клуба «Реал Мадрид».

Криштиану стал первым игроком, выигравшим английскую Премьер-лигу, испанскую Примеру и итальянскую Серию A.

Футбольный матч.
Футбольный матч.
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Как Криштиану Роналду попал в «Манчестер Юнайтед»?

Роналду начал карьеру в португальском клубе «Спортинг», а в 2003 году перешел в английский «Манчестер Юнайтед». Он выиграл большое количество титулов как в Англии, так и в еврокубках.

В составе «красных дьяволов» Роналду стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также футболист выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии по одному каждый раз.

За «МЮ» Криштиану отыграл шесть лет, после чего ушел в «Реал Мадрид». В 2021 году он вернулся в клуб.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
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Скандал с Роналду

Криштиану Роналду дал скандальное интервью 14 ноября в СМИ. Он раскритиковал клуб «Манчестер Юнайтед» и сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

По его мнению, клуб остановился в развитии после ухода главного тренера сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Также Роналду заявил, что «красные дьяволы» предали его.

На следующий день тренер тен Хаг сообщил, что больше не будет задействовать Роналду в матчах клуба на встрече с руководством футбольного клуба. А 22 ноября появилась новость, что «МЮ» расторгли контракт с футболистом.

Чемпионат мира по футболу в Бразилии.
Чемпионат мира по футболу в Бразилии.
aprpress.com
4
Можно ли было уладить конфликт?

По оценке РБК, у футболиста не было никаких шансов уладить конфликт после скандального интервью. Хотя ранее появились предположения, что боссы клуба побоятся идти на такой громкий конфликт.

Телеведущий Пирс Морган отметил, что португальский нападающий сознательно добивался такого бум-эффекта.

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Что теперь ждет звездного нападающего?

Сложно предсказать будущее звездного футболиста. Неизвестно, вернется ли он в «Спортинг», с которого и началось его восхождение, или решит еще немного «пошуметь» после скандала.

Сам Роналду о своих планах не рассказывал. Только упомянул, что уход из «МЮ» — повод для нового вызова.

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