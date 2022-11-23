«Красные дьяволы» больше не с Роналду. Что будет с футболистом после ухода из «Манчестер Юнайтед»

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Как Криштиану Роналду попал в «Манчестер Юнайтед»?

Роналду начал карьеру в португальском клубе «Спортинг», а в 2003 году перешел в английский «Манчестер Юнайтед». Он выиграл большое количество титулов как в Англии, так и в еврокубках.

В составе «красных дьяволов» Роналду стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также футболист выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии по одному каждый раз.

За «МЮ» Криштиану отыграл шесть лет, после чего ушел в «Реал Мадрид». В 2021 году он вернулся в клуб.