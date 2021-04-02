5 мая в Барнаул на первенство страны съедутся самые сильные российские боксеры. Статусный турнир такого уровня краевая столица принимает впервые более чем за 40 лет. Зрителей в течение девяти дней ожидают бескомпромиссные бои, шоу и открытые встречи с VIP-гостями. Приехать на Алтай обещают с десяток олимпийских чемпионов. Чем еще примечательно это событие, читайте в материале altapress.ru.

Как давно не было большого бокса

Боксерский турнир всесоюзного уровня в Алтайском крае проводился в далеком 1979 году. Это были соревнования спортивных обществ.

40 лет назад бокс в крае был на подъеме: алтайские спортсмены гремели не только на всю Сибирь, но и на всю страну. Зональное первенство в Барнауле выигрывали в одну калитку — 10 чемпионов из 11 весовых категорий.

В 1979 году заняли третье место на финале спартакиады РСФСР из 53 команд. Вперед пропустили только москвичей и краснодарцев.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

Главная цель предстоящего турнира — задать новый виток развития, чтобы вернуть боксу на Алтае былую силу.

Что такое первенство России

Принять Барнаулу предстоит действительно статусные соревнования. На Алтай приедут не менее 320 спортсменов из 50 регионов страны — это лучшие боксеры в возрасте 17−18 лет, прошедшие через жернова серьезного отбора.

Вместе с ними прибудут тренеры, члены жюри и группа VIP-гостей — в общей сложности организаторы ожидают порядка 600 человек.

Турнир по боксу «Великий бой на великом Алтае — 2019». Ирина Пергаева.

За право стать центром юношеского бокса боролись сразу несколько городов — Барнаулу составляли конкуренцию Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В декабре 2020 года специальная комиссия объявила свое решение.

Армен Тоноян,

председатель правления Федерации бокса Алтайского края:

У нас была хорошая презентация и хорошие отношения с всероссийской федерацией. То, как часто мы принимаем соревнования сибирского уровня, как их проводим, сыграло свою роль.

Теперь оргкомитету расслабляться некогда: надо думать, как и где размещать участников, продумывать кротчайшие пути их перемещений, искать деньги, в конце концов. Армен Тоноян уверенно заявляет: «Кровь из носу — все проведем хорошо».

Армен Тоноян , председателя правления Федерации бокса Алтайского края. Анна Зайкова

По его словам, турнир такого уровня обойдется примерно в 20 млн рублей. Часть расходов возьмет на себя минспорт региона — около 50% затрат. Оставшееся финансовое бремя поделят между собой краевая и всероссийская федерации бокса.

Как будет проходить турнир

Первенство России в Барнауле растянется аж на девять дней: с 5 по 14 мая. Первый день отдадут под заезд гостей, сами бои начнутся со второго.

Турнир будет проходить по 10 весовым категориям. В каждой из них, чтобы дойти до финала, боксеру надо выиграть пять боев.

Турнир по боксу «Великий бой на великом Алтае — 2019». Ирина Пергаева.

Сделать это без перерыва сложно, поэтому было решено ввести определенные дни отдыха. Отсюда и такая продолжительность. Главные схватки состоятся под занавес всего первенства — 14 мая.

Чего ожидают от алтайских спортсменов

Армен Тоноян отмечает: жесткого лимита по медалям у алтайских спортсменов как хозяев турнира нет. Конкретных задач перед тренерским составом в этом плане тоже не ставилось.

«Мы и так знаем, что у нас есть сборники, сильные ребята, которые могут добраться до финала. Будут первые места — будем рады. Федерация со своей стороны сделала все: обеспечила спортсменов надлежащей фармакологией, создала условия для восстановления, нашла спарринг-партнеров. Бог даст, победим», — объяснил он.

Из 10 весовых категорий наиболее существенные шансы в трех: до 52, 56 и 60 кг. В федерации ожидают, что здесь Алтайский край может претендовать на медали.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

Сейчас сборная региона в спокойном режиме готовится к предстоящим соревнованиям: на днях боксеры отправляются на сборы, затем на вторые, а потом, как говорится, в бой.

Где будут проходить бои

Единственный спортивный объект, готовый принять такого рода соревнования в Барнауле, это Дворец спорта («Титов-Арена»). Здесь комфортно могут разместиться 4,3 тыс. человек.

Лед на площадке топить не будут, а застелют специальным покрытием, минимально пропускающим холод.

В первые дни соревнований на арене разместят два боксерских ринга, чтобы ускорить отборочный этап. Когда дело дойдет до этапов 1/8 финала, спортивное действие сосредоточится на одном ринге.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

Чего ждать зрителям

Вход на боксерские бои в «Титов-Арену» будет для всех бесплатным. 6 мая здесь пройдет красочная церемония открытия.

В течение всего первенства в фойе Дворца спорта для зрителей организуют различные развлечения, например отдельный турнир по кибербоксу, который, к слову, набирает популярность.

8 мая в преддверии Дня Победы болельщиков будут угощать едой с полевой кухни.

Топовые бои можно будет посмотреть даже с улицы: трансляцию выведут на большой фасадный экран «Титов-Арены». Телевизионное вещание с первенства в Барнауле будет вестись по кабельному каналу «Бокс-ТВ».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Что касается ковидных ограничений, то пока в этом вопросе конкретики нет. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отвечает просто: есть план, А и план Б.

Первый предусматривает полный допуск зрителей, второй — с ограничениями. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации накануне турнира.

А что будет дальше

Боксеры, как и все спортсмены, люди суеверные и раньше времени о своих планах рассказывать не любят.

В феврале в интервью altapress.ru Армен Тоноян дал понять, что не против принять всероссийское первенство по боксу среди девушек: как-никак, сразу несколько наших спортсменок входят в сборные страны по разным возрастам.

Следующим серьезным шагом для алтайского бокса может стать первенство Европы — турнир даже по количеству участников действительно серьезный, на него съезжается от 1,5 до 2 тыс. человек.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

Пока для Барнаула с его инфраструктурными и логистическими проблемами это заоблачный уровень, но думать об этом и мечтать никто не запрещает.

Что еще спортивное пройдет в мае

Май пестрит яркими спортивными событиями. Помимо первенства России по боксу Барнаул примет этап Кубка мира по гребле на байдарке и каноэ, который пройдет с 20-го по 23-е число.

За неделю до этого лучшие гребцы мира будут соревноваться в Венгрии. Оттуда чартерными рейсами их отправят в Москву, затем — в Барнаул. Этап Кубка мира на Алтае может стать чуть ли не главным спортивным праздником всей страны.