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4 марта
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Спорт

Лыжница из Барнаула выиграла серебро на ЧМ в составе сборной России

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро на эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, пишет sports.ru. Одна из четырех медалисток — лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко.

Яна Кирпиченко.
Яна Кирпиченко.
www.instagram.com/yana_kirpichenko

Россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко заняли второе место на чемпионате, уступив лидерам 26,6 секунды. Победа досталась норвежским спортсменкам: они преодолели дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла команда Финляндии.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта в Германии.

Напомним, 2 января Яна Кирпиченко в составе национальной команды вошла в десятку сильнейших на гонке «Тур де Ски» в Швейцарии.

В 2019 году Яна Кирпиченко завоевала четыре медали на Всемирной универсиаде. «Золото» девушка взяла в эстафете, а три бронзовые награды — в индивидуальных гонках. За свои достижения алтайская лыжница была награждена благодарностью президента России Владимира Путина.

27 февраля в Свердловской области прошла гонка «Уральская сотня», считающаяся одной из самых сложных в России. В этом году в ней громко заявил о себе барнаульский лыжник, руководитель школы Yolochka Иван Крюков.

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