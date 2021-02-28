«Я в шоке»: лыжник из Барнаула одолел жесточайший ультрамарафон на Урале

27 февраля в Свердловской области на базе гольф-курорта Pine Creek Golf Resort прошла гонка «Уральская сотня», считающаяся одной из самых сложных в России. В этом году в ней громко заявил о себе барнаульский лыжник, руководитель школы Yolochka Иван Крюков.

В сложнейших погодных условиях с сильным ветром и температурой воздуха в -26 градусов он преодолел дистанцию за 5 часов 38 минут, став в личном зачете вторым.

«Это какая-то жесть. Если я завтра буду ходить, это будет чудом. Одну ногу я вообще не чувствую, как и руку с этой стороны, потому что сюда постоянно дул ветер. Жесть! Я в шоке», — рассказал Иван в Instagram после финиша.

Комментаторы в соцсетях назвали спортсмена «зверь-машиной», «киборгом» и «барнаульским Большуновым».

К слову, для Крюкова это не первый 100-километровый ультрамарафон. Такую же дистанцию он несколько лет назад преодолел в Финляндии. А в 2019 году по барнаульской Трассе здоровья проехал сразу 226 км.

Что известно о гонке

Ural Iron 100K — это возрождение легендарного лыжного сверхмарафона «Уральская сотня», проводимого в Екатеринбурге в конце 90х годов.

«Первая» после перерыва уральская сотня прошла 2 марта 2019 года по инициативе призера Олимпийских игр по лыжным гонкам Ивана Алыпова, тогда в личном зачете в ней приняли участие восемь лыжников.

В 2021 году их количество было ограничено 40, 11 из которых из-за тяжелейших условий сошли с дистанции. В эстафете третье место вместе с партнером занял известный российский биатлонист Антон Шипулин.