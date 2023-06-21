Ловкость рук, скорость ног и одна ракетка. Где в Барнауле можно начать заниматься теннисом — как большим, так и настольным

Теннисный клуб “Чемпион”
Адрес: ул. Петра Сухова, 1Г.
Стоимость групповых тренировок для детей: 650-1500 руб. за одно занятие.
Стоимость групповых тренировок для взрослых: 650 руб. за одно занятие.
Стоимость индивидуальных тренировок: 800-1200 руб. — работа тренера и 600-850 руб. — аренда корта.
Алтайская краевая школа большого тенниса
Адрес: ул. Балтийская, 11 (Школа №134); ул. Шумакова, 22 (Школа №125); пер. Геблера, 33Б («Эланс»).
Стоимость групповых тренировок для детей: 1600 руб. (4 раза/месяц), 3200 руб. (8 раз/месяц).
Стоимость групповых тренировок для взрослых: 2100 руб. (4 раза/месяц), 4200 руб. (8 раз\месяц).
Стоимость индивидуальных тренировок как для детей, так и для взрослых: 800 рублей — работа тренера и 800 рублей — аренда корта.
Futuretennis
Адрес: пер. Геблера, 33Б.
Стоимость групповых тренировок для детей: от 3000 руб.
Стоимость групповых занятий для взрослых: от 1600 руб.
Стоимость индивидуальных занятий: от 1600 руб.
В Барнауле можно заняться не только большим теннисом, но и настольным.
“Импульс”
Адрес: ул. Привокзальная, 12а.
Стоимость абонемента для детей: 1700 руб. (8 раз/мес.), 2200 руб. (12 раз/мес.).
Стоимость абонемента для взрослых: 2400 руб. (8 раз/мес.), 3000 руб. (12 раз/мес.).
Алтайский краевой клуб настольного тенниса по адресу: пр. Ленина, 147, в данный момент закрывается на ремонт и пока что запись на занятия невозможна. предположительное открытие клуба — осень 2023 года.