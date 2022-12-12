Первая игра между Хорватией и Бразилией прошла 9 декабря и завершилась ничьей — 1:1. После в пенальти победу одержали хорваты со счетом 4:2.
В неудаче Бразилии фанаты видят месть котика, которого сотрудник пресс-службы сборной Бразилии беспардонно сбросил со стола.
После этого шквал негодования обрушился на мужчину. А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Telegram-канале:
«Котики все видят!!! Бразилия — прощай!!!»
Следующей прошла игра Нидерландов и Аргентины. Они сыграли в ничью в основное время — 2:2. Позже Аргентина отыгралась по пенальти со счетом 4:3.
Значимым стал пасс Месси. На 35-й минуте защитник Аргентины Науэль Молина сделал забегание в штрафную соперника, Лионель Месси нашел его проникающей передачей, и Молина пробил точно в ворота Нидерландов.
Не обошлось и без сюрпризов. Ранее австралийские болельщики пришли на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу со сборной Аргентины с огромным портретом российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.
Игра между Марокко и Португалией закончилась 1:0 в пользу Марокко.
До этого был скандал с Криштиану Роналду — футболист был крайне возмущен тем, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не поставил его в стартовый состав на матч против Швейцарии.
По итогу в мачте со Швейцарией Роналду не играл. Некоторые считают, что причина его нервозного состояния — отношения с сестрами.
В последнем четвертьфинале 11 декабря сыграли Англия и Франция. Победили последние со счетом 2:1.
В полуфинале сыграют страны-победители четвертьфиналов:
- в ночь с 13 на 14 декабря в 02:00 по алтайскому времени сыграют Аргентина и Хорватия;
- в ночь с 14 на 15 декабря так же в в 02:00 по алтайскому времени сыграют Франция и Марокко.
За игрой можно будет наблюдать на трансляции телеканала «Матч ТВ».
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