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«Котики все видят!»

Первая игра между Хорватией и Бразилией прошла 9 декабря и завершилась ничьей — 1:1. После в пенальти победу одержали хорваты со счетом 4:2.

В неудаче Бразилии фанаты видят месть котика, которого сотрудник пресс-службы сборной Бразилии беспардонно сбросил со стола.

После этого шквал негодования обрушился на мужчину. А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Telegram-канале: