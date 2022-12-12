12 декабря
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Спорт

Месть котика, австралийский Хасбик и пас Месси — как закончили четвертьфиналы ЧМ-2022

Последний четвертьфинальный матч между Англией и Францией завершился 11 декабря. Определились четыре команды, которые будут бороться за выход в финал 13 и 14 декабря. Altapress.ru рассказывает, как прошли игры и чем они запомнились фанатам.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
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1
«Котики все видят!»

Первая игра между Хорватией и Бразилией прошла 9 декабря и завершилась ничьей — 1:1. После в пенальти победу одержали хорваты со счетом 4:2.

В неудаче Бразилии фанаты видят месть котика, которого сотрудник пресс-службы сборной Бразилии беспардонно сбросил со стола.

После этого шквал негодования обрушился на мужчину. А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Telegram-канале:

«Котики все видят!!! Бразилия — прощай!!!»

2
Пас Мессии

Следующей прошла игра Нидерландов и Аргентины. Они сыграли в ничью в основное время — 2:2. Позже Аргентина отыгралась по пенальти со счетом 4:3.

Значимым стал пасс Месси. На 35-й минуте защитник Аргентины Науэль Молина сделал забегание в штрафную соперника, Лионель Месси нашел его проникающей передачей, и Молина пробил точно в ворота Нидерландов.

Не обошлось и без сюрпризов. Ранее австралийские болельщики пришли на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу со сборной Аргентины с огромным портретом российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.

Футбольные фанаты Австралии пришли на матч с большим портретом блогера Хасбика
Футбольные фанаты Австралии пришли на матч с большим портретом блогера Хасбика
Скриншот видео
3
Обидчивый Роналду

Игра между Марокко и Португалией закончилась 1:0 в пользу Марокко.

До этого был скандал с Криштиану Роналду — футболист был крайне возмущен тем, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не поставил его в стартовый состав на матч против Швейцарии.

По итогу в мачте со Швейцарией Роналду не играл. Некоторые считают, что причина его нервозного состояния — отношения с сестрами.

4
Последний четвертьфинал

В последнем четвертьфинале 11 декабря сыграли Англия и Франция. Победили последние со счетом 2:1.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
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5
Кто будет играть в полуфинале?

В полуфинале сыграют страны-победители четвертьфиналов:

  • в ночь с 13 на 14 декабря в 02:00 по алтайскому времени сыграют Аргентина и Хорватия;
  • в ночь с 14 на 15 декабря так же в в 02:00 по алтайскому времени сыграют Франция и Марокко.
6
Где смотреть игру?

За игрой можно будет наблюдать на трансляции телеканала «Матч ТВ».

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