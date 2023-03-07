Международная федерация гимнастики отстранила от спорта Ирину Винер на два года

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российского тренера по художественной гимнастике Ирину Винер от спорта на два года. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Такое решение FIG приняла из-за публичных заявлений Ирины Винер. На Олимпиаде-2020 в Токио она раскритиковала работу судей за то, что они поставили на первое место израильтянку Линой Ашрам вместо россиянки Дины Авериной.

Международная организация сочла такую критику недопустимой. Винер запретили принимать участие во всех мероприятиях под эгидой FIG, включая работу тренера. Запрет распространяется на все соревнования.

Наказание начнет действовать после отмены санкций в отношении российских спортсменов и официальных лиц.

Российская сторона планирует подать апелляцию.

Ранее алтайский конькобежец Виктор Муштаков 25 февраля выиграл второй забег финала Кубка России на отдельных дистанциях.