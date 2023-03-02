Барнаульский самбист стал чемпионом России

Нурсултан Садуакасов получил звание чемпиона России по самбо, сообщают в мэрии Барнаула.

В Перми проходит 73-й чемпионат России по самбо. Барнаульский спортсмен стал лучшим в категории 53 кг.

В финале барнаульцу противостоял опытный борец Герман Сорокин из Свердловской области, но сибиряк уверенно победил его со счетом 7:0.

Нурсултан Садуакасов — спортсмен Алтайского училища олимпийского резерва. Он тренируется под началом тренерской бригады в составе Сергея Тюкина, Владимира Жданова и Романа Мелихова.

Нурсултан Садуакасов с тренерами. barnaul.org

Всего в соревнованиях участвуют 650 самбистов из 71 региона страны.

Ранее спортсмен Алтайского края стал чемпионом России в конькобежном многоборье.