Барнаульский самбист стал чемпионом России

В Перми проходит 73-й чемпионат России по самбо. Барнаульский спортсмен стал лучшим в категории 53 кг.
В финале барнаульцу противостоял опытный борец Герман Сорокин из Свердловской области, но сибиряк уверенно победил его со счетом 7:0.
Нурсултан Садуакасов — спортсмен Алтайского училища олимпийского резерва. Он тренируется под началом тренерской бригады в составе Сергея Тюкина, Владимира Жданова и Романа Мелихова.
Нурсултан Садуакасов с тренерами.
barnaul.org
Всего в соревнованиях участвуют 650 самбистов из 71 региона страны.
Ранее спортсмен Алтайского края стал чемпионом России в конькобежном многоборье.