Спортсмен Алтайского края стал чемпионом России в конькобежном многоборье

Соревнования по конькобежным многоборьям — спринтерскому и классическому — проходили в Иркутске. Спортсмены боролись за победу 28−29 января.
В спринтерском многоборье конькобежцу нужно дважды выступить на двух дистанциях — 500 и 1000 м. Победитель определяется по сумме очков всех выступлений.
Виктор все два дня соревновался с белорусом Игнатом Головатюком. В первый день алтайский спортсмен ему дважды уступил, но в финале исправился и одержал победу в двух дистанциях.
Муштаков стал лучшим среди российских конькобежцев в трех стартах из четырех — один раз на дистанции 500 м и дважды на дистанции 1000 м. 500 м он пробежал за 34,78 сек., а 1000 м —
Виктор Муштаков — воспитанник краевой спортшколы «Клевченя».
Ранее биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов занял второе место гонки этапа RAPI Кубка содружества в Минской области.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!