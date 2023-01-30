Спортсмен Алтайского края стал чемпионом России в конькобежном многоборье

Алтайский спортсмен Виктор Муштаков стал чемпионом России по спринтерскому многоборью. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Соревнования по конькобежным многоборьям — спринтерскому и классическому — проходили в Иркутске. Спортсмены боролись за победу 28−29 января.

В спринтерском многоборье конькобежцу нужно дважды выступить на двух дистанциях — 500 и 1000 м. Победитель определяется по сумме очков всех выступлений.

Виктор все два дня соревновался с белорусом Игнатом Головатюком. В первый день алтайский спортсмен ему дважды уступил, но в финале исправился и одержал победу в двух дистанциях.

Муштаков стал лучшим среди российских конькобежцев в трех стартах из четырех — один раз на дистанции 500 м и дважды на дистанции 1000 м. 500 м он пробежал за 34,78 сек., а 1000 м — за 1.09.41.

Виктор Муштаков — воспитанник краевой спортшколы «Клевченя».

Ранее биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов занял второе место гонки этапа RAPI Кубка содружества в Минской области.