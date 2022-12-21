Миллионы фанатов вышли на улицы встречать чемпиона мира по футболу

Около трех миллионов фанатов футбола вышли на улицы Буэнос-Айреса встречать победителя чемпионата мира по футболу — Аргентину. Людей было так много, что некоторых пришлось эвакуировать на вертолете, сообщают РИА Новости.

Сборная Аргентины по футболу вернулась с чемпионата мира в Катаре в Буэнос-Айрес. Для аргентинцев 20 декабря объявили выходным днем, чтобы фанаты могли отпраздновать победу страны. Потому в этот день на улицы вышло около трех миллионов человек.

Футболисты и ряд игроков ехали на крыше автобуса в центр города. Они чуть было не попали на электрические провода, которые низко висели над улицей. В последний момент они смогли пригнуться.

Людей оказалось так много, что улицы пришлось заблокировать. Фанаты залезали на светофоры и крыши остановок, а некоторые забрались внутрь обелиска на площади Республики.

Людей эвакуировали на вертолетах.

Напомним, что на турнире в Катаре сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории.