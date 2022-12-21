Миллионы фанатов вышли на улицы встречать чемпиона мира по футболу

Сборная Аргентины по футболу вернулась с чемпионата мира в Катаре в Буэнос-Айрес. Для аргентинцев 20 декабря объявили выходным днем, чтобы фанаты могли отпраздновать победу страны. Потому в этот день на улицы вышло около трех миллионов человек.
Футболисты и ряд игроков ехали на крыше автобуса в центр города. Они чуть было не попали на электрические провода, которые низко висели над улицей. В последний момент они смогли пригнуться.
Людей оказалось так много, что улицы пришлось заблокировать. Фанаты залезали на светофоры и крыши остановок, а некоторые забрались внутрь обелиска на площади Республики.
Людей эвакуировали на вертолетах.
Напомним, что на турнире в Катаре сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории.
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