21 декабря
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Спорт

Миллионы фанатов вышли на улицы встречать чемпиона мира по футболу

Около трех миллионов фанатов футбола вышли на улицы Буэнос-Айреса встречать победителя чемпионата мира по футболу — Аргентину. Людей было так много, что некоторых пришлось эвакуировать на вертолете, сообщают РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Сборная Аргентины по футболу вернулась с чемпионата мира в Катаре в Буэнос-Айрес. Для аргентинцев 20 декабря объявили выходным днем, чтобы фанаты могли отпраздновать победу страны. Потому в этот день на улицы вышло около трех миллионов человек.

Футболисты и ряд игроков ехали на крыше автобуса в центр города. Они чуть было не попали на электрические провода, которые низко висели над улицей. В последний момент они смогли пригнуться.

Людей оказалось так много, что улицы пришлось заблокировать. Фанаты залезали на светофоры и крыши остановок, а некоторые забрались внутрь обелиска на площади Республики.

Людей эвакуировали на вертолетах.

Напомним, что на турнире в Катаре сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории.

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