Победитель определен. Как завершился матч за третье место на ЧМ-2022

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Как прошла борьба за третье место?

Игроки Хорватии первыми пошли в атаку, и на 7‑й минуте счет открыл защитник Йошко Гвардиол. Он забил мяч ударом головой после розыгрыша штрафного.

Команда противника не отставала, и через две минуты счет сравнял марокканец Ашраф Дари — он замкнул головой подачу со штрафного.

Но Марокко это не помогло, и на 42‑й минуте хорват Мислав Оршич забил с правой ноги в дальний верхний угол ворот и вывел команду вперед.