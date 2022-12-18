Победитель определен. Как завершился матч за третье место на ЧМ-2022

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Хорватии. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, сообщает «Матч ТВ».
Игроки Хорватии первыми пошли в атаку, и на 7‑й минуте счет открыл защитник Йошко Гвардиол. Он забил мяч ударом головой после розыгрыша штрафного.
Команда противника не отставала, и через две минуты счет сравнял марокканец Ашраф Дари — он замкнул головой подачу со штрафного.
Но Марокко это не помогло, и на 42‑й минуте хорват Мислав Оршич забил с правой ноги в дальний верхний угол ворот и вывел команду вперед.
Хорватия второй чемпионат мира не остается без призов. На турнире 2018 года в России она взяла серебро, уступив в финале французам (2:4). В этом году им досталась бронза.
Марокко хоть и остались без заветной медали, но этот чемпионат мира все равно войдет в историю не только африканской страны, но и всего континента.
Свою последнюю игру сыграл капитан хорватской сборной Лука Модрич. Он отпраздновал ее вместе с маленькими болельщиками и закружил одного на футбольном поле.
Финальная игра между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря в 18:00.
Посмотреть матч можно на телеканале «Матч ТВ».
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