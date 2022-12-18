18 декабря
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Спорт

Победитель определен. Как завершился матч за третье место на ЧМ-2022

Стали известны результаты игры за третье место на чемпионате мира по футболу, которая прошла 17 декабря. «Шашечные» игроки Хорватии обыграли команду Марокко.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com
1
Каков счет?

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Хорватии. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, сообщает «Матч ТВ».

2
Как прошла борьба за третье место?

Игроки Хорватии первыми пошли в атаку, и на 7‑й минуте счет открыл защитник Йошко Гвардиол. Он забил мяч ударом головой после розыгрыша штрафного.

Команда противника не отставала, и через две минуты счет сравнял марокканец Ашраф Дари — он замкнул головой подачу со штрафного.

Но Марокко это не помогло, и на 42‑й минуте хорват Мислав Оршич забил с правой ноги в дальний верхний угол ворот и вывел команду вперед.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com
3
Главное не победа…

Хорватия второй чемпионат мира не остается без призов. На турнире 2018 года в России она взяла серебро, уступив в финале французам (2:4). В этом году им досталась бронза.

Марокко хоть и остались без заветной медали, но этот чемпионат мира все равно войдет в историю не только африканской страны, но и всего континента.

4
Для кого матч стал последним?

Свою последнюю игру сыграл капитан хорватской сборной Лука Модрич. Он отпраздновал ее вместе с маленькими болельщиками и закружил одного на футбольном поле.

5
Когда и где смотреть финал ЧМ-2022?

Финальная игра между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря в 18:00.

Посмотреть матч можно на телеканале «Матч ТВ».

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