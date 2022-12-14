Аргентина стала первым финалистом ЧМ, а фанаты чуть не устроили давку

Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре. Фанаты были так рады, что массово вышли на площадь и чуть не устроили давку, сообщает РИА Новости .

В полуфинале сошлись Аргентина и Хорватия. Южноамериканцы разгромили соперников со счетом 3:0, гол с пенальти забили Лионель Месси, также дубль на счету Хулиана Альвареса.

В финале Аргентина сыграет с победителем другого полуфинала Франция — Марокко. Игра пройдет в ночь с 14 на 15 декабря, в 02:00 по барнаульскому времени.

Месси побил рекорд немецкого игрока Лотара Маттеуса по числу игр на мундиалях.

Десятки тысяч обрадованных фанатов в Буэнос-Айресе начали стекаться к главной площади города, чтобы отметить победу любимой команды.

Людей собралось настолько много, что появилась угроза давки. Полиции пришлось применить газ и перекрыть часть улиц в центре Буэнос-Айреса.