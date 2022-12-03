3 декабря
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Жизнь

Уроженец Барнаула выступит с сольной программой для болельщиков ЧМ-2022 в Катаре

Уроженец Барнаула Вадим Капустин споет в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Катаре, пишет vesti22.tv.

Вадим Капустин прошел в четвертьфинал шоу "Голос".
Вадим Капустин прошел в четвертьфинал шоу "Голос".
скриншот

Он стал одной из 14 звезд, которые споют на мундиале, и единственным россиянином. Сольный полуторачасовой концерт для болельщиков пройдет 3 декабря.

Вадим Капустин — выпускник Алтайского музыкального колледжа по специальности «хоровое дирижирование». После окончания долгое время работал дирижером и композитором в камерном театре в Берлине, был солистом и писал музыку для известного электронного проекта «Триангл Сан», работал в Лос-Анджелесе.

В России стал широко известен после участия в проекте «Голос».

До 1995 года жил в Барнауле.

Вадим периодически бывает в Барнауле и на Алтае. Так, летом этого года в предгорьях он снял клип на свою новую композицию.

В музыкальной среде под псевдонимом Айзек Isaac Nightingale.

Между тем выступавший в составе сборной Камеруна россиянин рассказал о мундиале. ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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