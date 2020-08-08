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Спорт

Министр спорта Алтайского края назвал открытие фитнеса выстраданным решением

Отрасль спорта и спортсмены должны стать примером соблюдения всех мер профилактики коронавирусу. Так считает министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Он назвал решение разрешить работу фитнеса и возобновление соревнований «долгожданным» и «выстраданным».

Спорт. Фитнес-зал. Тренировка.
Спорт. Фитнес-зал. Тренировка.
CC0

Чиновник говорит, что спорстмены получили прекрасный трехмесячный опыт тренировок на открытом воздухе, члены сборных края три недели могли тренироваться в залах, которые выполнили все санитарные рекомендации — заполнили паспорта готовности.

«По этой модели мы пойдем и дальше, открывая возможность тренировок в спортивных залах, включая фитнес-центры для всех категорий граждан. Выходя в новые реалии, возможности тренировок в фитнес-центрах, очень важно обеспечить все меры профилактики», — прокомментировал Перфильев.


Индустрия радостно сообщает о возобновлении тренировок.

«133 дня мы ждали открытия! Этот день настал! Друзья, мы открыты и ждем вас на тренировки! Это лучший подарок в День Физкультурника», — отреагировали в «Магисе».

Как сообщалось ранее, Алтайский край перешел на второй этап послаблений. Теперь откроются все спортивные объекты, кроме бассейнов, а также разрешаются тренировки и соревнования, но без зрителей на трибунах,

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