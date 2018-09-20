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Губерниев и Hyundai в подарок: что еще ждет зрителей «Кубка чемпионов» в Барнауле

21−22 сентября на Барнаульском гребном канале пройдут масштабные соревнования «Кубок чемпионов» — аналог Бриллиантовой лиги в легкой атлетике. Организаторы обещают сделать «Кубок чемпионов» незабываемым как для участников, так и для зрителей. Последних ожидает захватывающее спортивное зрелище и масса сюрпризов. Каких именно, читайте в разборе altapress.ru.

Открытие гребного канала в Барнауле.
Открытие гребного канала в Барнауле.
altapress.ru
1 Кто станет участниками соревнований?

На «Кубок чемпионов» в Барнаул приедет элита мирового гребного спорта, представляющая 19 государств: от Белоруссии до Японии и Австралии. Из 48 участников 19 ездили на Олимпийские игры, 5 из них каждый в свое время становился призером. Почти каждый спортсмен имеет в копилке победы на европейских и мировых первенствах. В общем, круче быть не может. 15 спортсменов представляют Россию, четверо выступают от Алтайского края.

2 Как будут проходить соревнования?

В пятницу, 21 сентября, пройдут предварительные, полуфинальные и финальные заезды на суперскоростной дистанции 100 метров в смешанных экипажах. В субботу в 12.00 начнутся предварительные заезды на дистанции 350 метров в одиночках, затем, в 17.00, полуфиналы и финалы. Аднан Алиев, технический директор и член ICF, рассказывает: такие дистанции выбрали специально. Соревнования на короткой воде считаются более зрелищными и непредсказуемыми.

Впервые на «Кубке Чемпионов» Международная федерация каноэ опробует новый вариант соревнований — микс, когда в паре выступают мужчины и женщины. В скором времени микс в гребле может стать олимпийской дисциплиной.

Юрий Шамков,
президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

Обычно на чемпионат мира по гребле собирается около 500 участников, 80 из которых претендуют на призовые места. Так вот наш «Кубок Чемпионов» объединит 48 из них. Это элита нашего вида спорта.

Гребной канал в Барнауле.
Гребной канал в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru
3 Как проехать на Барнаульский гребной канал?

Все дни вход на соревнования будет бесплатным. Для тех, кто решит приехать на Барнаульский гребной канал на автомобиле, будет организована просторная парковка. Около 80 машиномет предусмотрены у самой базы, чуть дальше — еще около 500. На канале будут расставлены указатели, будут работать волонтеры, готовые ответить на все вопросы.

Гребной канал
Гребной канал
Михаил Хозяйкин

22 сентября из Барнаула на гребной канал будут ходить бесплатные автобусы. Стартовать они будут от Молодежного театра Алтая на площади Октября с 15.00 до 21.00 каждые 15 минут. Бесплатная доставка будет организована и в обратную сторону.

4 Что ждет зрителей помимо спортивных состязаний?

В первый соревновательный день между заездами будет проходить развлекательная программа с музыкой и розыгрышем подарков от спонсоров. В субботу, 21 сентября, с 12.00 на главной сцене будет концерт Владимира Кислова. В 16.00 начнутся показательные заезды на больших лодках-драконах, sup-бордах, вейкбордах.

Вечером пройдет торжественное закрытие «Кубка Чемпионов», прогремит салют.

Через несколько лет гребной канал в Барнауле будет принимать соревнования международного уровня.
Через несколько лет гребной канал в Барнауле будет принимать соревнования международного уровня.
Олег Богданов
5 Как на «Кубке Чемпионов» выиграть автомобиль?

В течение двух соревновательных дней каждый болельщик соревнований может получить специальный браслет. Выдавать их будут в палатке на входе на гребной канал. Организаторы обращают внимание зрителей на то, что браслет все время должен находиться на руке, в том числе не должен сниматься до розыгрыша. Это необходимо для того, чтобы исключить многократное получение браслетов. По их номерам 22 сентября в 19.30 и будет проходить розыгрыш главного приза — автомобиля Hyundai Solaris.

6 Что еще ожидает зрителей?

21 и 22 сентября на гребном канале будет все для комфортного времяпрепровождения. Здесь будет работать общепит с шашлыком, выпечкой и горячими напитками. Организаторы предлагают зрителям приезжать целыми семьями. С собой можно захватить раскладную мебель, чтобы можно было комфортно посмотреть соревнования и насладится теплой погодой. В ближайшие дни в Барнауле будет до +20 градусов.

7 Как будет вестись трансляция?

Впервые за всю новейшую историю из Алтайского края будет вестись прямая трансляция сразу на федеральный канал МатчТВ и международный Евроспорт. Для того, чтобы это стало возможным, на гребном канале проложили высокоскоростной интернет. По всему объекту установили множество телекамер.

Комментировать трансляцию будет известный телеведущий Дмитрий Губерниев. В Барнаул он приедет утром 21 сентября.

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