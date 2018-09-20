Губерниев и Hyundai в подарок: что еще ждет зрителей «Кубка чемпионов» в Барнауле

2 Как будут проходить соревнования?

В пятницу, 21 сентября, пройдут предварительные, полуфинальные и финальные заезды на суперскоростной дистанции 100 метров в смешанных экипажах. В субботу в 12.00 начнутся предварительные заезды на дистанции 350 метров в одиночках, затем, в 17.00, полуфиналы и финалы. Аднан Алиев, технический директор и член ICF, рассказывает: такие дистанции выбрали специально. Соревнования на короткой воде считаются более зрелищными и непредсказуемыми.

Впервые на «Кубке Чемпионов» Международная федерация каноэ опробует новый вариант соревнований — микс, когда в паре выступают мужчины и женщины. В скором времени микс в гребле может стать олимпийской дисциплиной.

Юрий Шамков,

президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ: