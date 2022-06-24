«Молодой, энергичный»: депутат попросил быстрее назначить министра спорта в Алтайском крае

Депутат утверждает: отсутствие главы профильного ведомства осложнила многие организационные вопросы.
«В Алтайском крае больше двух месяцев нет министра спорта. Уже в августе у многих команд стартует новый сезон. К нам в партию обращаются люди, не безразличные спорту и его развитию. Сложившаяся неопределенность сказывается на всей отрасли. Хотелось, чтобы она быстрее разрешилась и министр спорта нашелся. Если есть в этом плане кадровые проблемы, мы готовы предложить свои предложения. И в ближайшее время это сделаем».
Председатель АКЗС Александр Романенко поддержал инициативу коммуниста. «Конечно, предлагайте. Антон Игоревич Арцибашев — молодой, энергичный», — сказал он.
Кого прочат в министры
Прежний министр спорта Алексей Перфильев покинул свой пост еще 13 апреля 2022 года по семейным обстоятельствам. Спустя месяц в кулуарах заговорили о возможном приемнике. Речь шла о четырех претендентах, среди них называли замминистра спорта Максима Рябцева или его бывшего коллегу Юрия Самсоненко.
Также, по мнению инсайдеров, на должность претендовали депутат Алтайского Заксобрания, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов и глава фракции единороссов в Барнаульской гордуме, президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов.
Однако никого из них до сих пор не назначили.
Сейчас в спортивном сообществе обсуждается информация о возможном назначении претендента из Красноярского края.