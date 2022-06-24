24 июня
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Спорт

«Молодой, энергичный»: депутат попросил быстрее назначить министра спорта в Алтайском крае

Депутат Антон Арцибашев, .представляющий фракцию КПРФ в Алтайском крае, рассказал, что обращающиеся к нему представители спортивного сектора обеспокоены тем, что в регионе до сих пор не назначен министр спорта.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде.
Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде.
Александр Черный и Иван Блаженко.

Депутат утверждает: отсутствие главы профильного ведомства осложнила многие организационные вопросы.

«В Алтайском крае больше двух месяцев нет министра спорта. Уже в августе у многих команд стартует новый сезон. К нам в партию обращаются люди, не безразличные спорту и его развитию. Сложившаяся неопределенность сказывается на всей отрасли. Хотелось, чтобы она быстрее разрешилась и министр спорта нашелся. Если есть в этом плане кадровые проблемы, мы готовы предложить свои предложения. И в ближайшее время это сделаем».

Председатель АКЗС Александр Романенко поддержал инициативу коммуниста. «Конечно, предлагайте. Антон Игоревич Арцибашев — молодой, энергичный», — сказал он.

Кого прочат в министры

Прежний министр спорта Алексей Перфильев покинул свой пост еще 13 апреля 2022 года по семейным обстоятельствам. Спустя месяц в кулуарах заговорили о возможном приемнике. Речь шла о четырех претендентах, среди них называли замминистра спорта Максима Рябцева или его бывшего коллегу Юрия Самсоненко.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде.
Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде.
Александр Черный и Иван Блаженко.

Также, по мнению инсайдеров, на должность претендовали депутат Алтайского Заксобрания, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов и глава фракции единороссов в Барнаульской гордуме, президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов.

Однако никого из них до сих пор не назначили.

Сейчас в спортивном сообществе обсуждается информация о возможном назначении претендента из Красноярского края.

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