На Алтае чиновники обидели спортсменов, отменив соревнования накануне старта

23 февраля в селе Черемное Павловского района должны были пройти гонки мотолыжных экипажей, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Однако за несколько дней до этого местные чиновники отменили старты. Организаторы считают обоснование властей надуманным.

Почему важны соревнования

Гонки мотолыжных экипажей на 23 февраля поклонники спортивного туризма проводят в регионе с 1996 года. Для них это стало традицией. Сначала старты проводили в Барнауле, с 2004 по 2018 годы — в Топчихе, а в этом году впервые по просьбе местных энтузиастов соревнования перенесли в Павловский район.

Среди организаторов — региональное министерство спорта, Первомайская школа (на ее спортплощадке должны были пройти заезды), краевая федерация спортивного туризма, районный комитет ДОСААФ, клуб автомототуристов «Горизонт» и другие.

Кроме гонок для зрителей готовили концертную программу. По всему селу развесили афиши, дали рекламу в СМИ. Вечером 22 февраля заезды проанонсировал сайт краевого правительства.

Почему гонки отменили

О том, что соревнований не будет, стало известно 20 февраля. Администрация Павловского района уведомила об этом министерство спорта Алтайского края. В письме (копия есть в распоряжении altapress.ru) говорится о том, что гонки переносят на 16−17 марта, потому что в соседнем Ребрихинском районе 22−24 февраля проходила ХХХIV краевая зимняя Олимпиада сельских спортсменов.

Гонки мотолыжных экипажей в Научном городке Виктор Пантыкин

Письмо в минспорта подписал глава района Антон Воронов. Ранее он же ставил подпись на положении о проведении гонок именно 23 февраля (также есть в распоряжении редакции).

Почему спортсмены недовольны

Представитель федерации спортивного туризма Алтайского края Виктор Пантыкин считает ссылку на Олимпиаду надуманной и говорит, что не видит «уважительных причин» отменять гонки. Тем более, что энтузиасты проделали немалую подготовительную работу: договорились с местным сахарным заводом, что тот прочистит трассу, а также вложили в организацию соревнований собственные средства.

Павловские чиновники перечеркнули многолетнюю традицию почти сотни любителей мотолыжного спорта праздновать 23 февраля заездами, продолжает Пантыкин. Кроме того, он опасается, что в середине марта гонки могут не состояться, если весна будет ранней и снег растает.

Виктор Пантыкин Анна Зайкова

Как проходят соревнования

Экипажи гоняют по кругу в течение контрольного времени. Мотоциклистам важно сохранять максимальную скорость, а лыжникам ее выдержать, не отцепиться от веревки-фала и на виражах помогать своему пилоту. Побеждает экипаж, который «намотал» больше кругов.

В течение зимы в каждом районе краевой столицы проходят этапы кубка Барнаула по гонкам мотолыжных экипажей. Посмотреть как это проходит можно в материале altapress.ru.