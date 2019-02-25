На Алтае чиновники обидели спортсменов, отменив соревнования накануне старта

Почему важны соревнования
Гонки мотолыжных экипажей на 23 февраля поклонники спортивного туризма проводят в регионе с 1996 года. Для них это стало традицией. Сначала старты проводили в Барнауле, с 2004 по 2018 годы — в Топчихе, а в этом году впервые по просьбе местных энтузиастов соревнования перенесли в Павловский район.
Среди организаторов — региональное министерство спорта, Первомайская школа (на ее спортплощадке должны были пройти заезды), краевая федерация спортивного туризма, районный комитет ДОСААФ, клуб автомототуристов «Горизонт» и другие.
Кроме гонок для зрителей готовили концертную программу. По всему селу развесили афиши, дали рекламу в СМИ. Вечером 22 февраля заезды проанонсировал сайт краевого правительства.
Почему гонки отменили
О том, что соревнований не будет, стало известно 20 февраля. Администрация Павловского района уведомила об этом министерство спорта Алтайского края. В письме (копия есть в распоряжении altapress.ru) говорится о том, что гонки переносят на 16−17 марта, потому что в соседнем Ребрихинском районе 22−24 февраля проходила ХХХIV краевая зимняя Олимпиада сельских спортсменов.
Письмо в минспорта подписал глава района Антон Воронов. Ранее он же ставил подпись на положении о проведении гонок именно 23 февраля (также есть в распоряжении редакции).
Почему спортсмены недовольны
Представитель федерации спортивного туризма Алтайского края Виктор Пантыкин считает ссылку на Олимпиаду надуманной и говорит, что не видит «уважительных причин» отменять гонки. Тем более, что энтузиасты проделали немалую подготовительную работу: договорились с местным сахарным заводом, что тот прочистит трассу, а также вложили в организацию соревнований собственные средства.
Павловские чиновники перечеркнули многолетнюю традицию почти сотни любителей мотолыжного спорта праздновать 23 февраля заездами, продолжает Пантыкин. Кроме того, он опасается, что в середине марта гонки могут не состояться, если весна будет ранней и снег растает.
Как проходят соревнования
Экипажи гоняют по кругу в течение контрольного времени. Мотоциклистам важно сохранять максимальную скорость, а лыжникам ее выдержать, не отцепиться от веревки-фала и на виражах помогать своему пилоту. Побеждает экипаж, который «намотал» больше кругов.
В течение зимы в каждом районе краевой столицы проходят этапы кубка Барнаула по гонкам мотолыжных экипажей. Посмотреть как это проходит можно в материале altapress.ru.