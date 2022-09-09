Не только против киргизов и иранцев. Сборная России по футболу сыграет со сборной Боснии и Герцеговины

Сборная России сыграет против Боснии и Герцеговины в товарищеском матче, сообщает «Интерфакс».

Игра состоится в России, и должна пройти 19 ноября на стадионе в Санкт-Петербурге.

Сборная Боснии и Герцеговины — первая сборная из стран Европы, которая согласилась играть с российской сборной после начала спецоперации на территории Украины.

В международном рейтинге ФИФА Россия располагается на 35 строчке, в то время как команда Боснии и Герцеговины — лишь на 57 месте.

Недавно Российский футбольный союз анонсировал товарищеские встречи на выезде со сборными Киргизии и Ирана.

Российская сборная вынуждена играть товарищеские матчи, поскольку ее отстранили от официальных соревнований со стороны Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Ранее перспективная российская фигуристка решила выступать за сборную Канады.