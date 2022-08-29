Никаких ноготочков. Футболиста выгнали из команды за розовый маникюр

Футболист Никита Лобусов накрасил ногти в разные оттенки розового и пришел с маникюром на тренировку.
Руководство клуба «Иркутск» негативно оценило решение вратаря и потребовало немедленно стереть лак. Лобусов принципиально отказался, и за это его отстранили от тренировок.
Свой поступок футболист объяснил тем, что маникюр — способ самовыражения.
«Просто решил попробовать накрасить ногти. Почему нет? Это гель-лак, и это вовсе не значит, что я принадлежу, скажем так, к какому-либо сообществу или субкультуре. Просто способ самовыражения!» — подчеркнул он.
Исполнительный директор «Иркутска» Илья Кунгуров опроверг дисквалификацию игрока «Спорт-Экспрессу». Он отметил, что Лобусов остается игроком команды, его не убирали из заявки клуба на сезон.