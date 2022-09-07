Сборная России вернется на футбольное поле и сыграет с киргизами и иранцами

Российский футбольный союз объявил о проведении товарищеских матчей со сборными Киргизии и Ирана, сообщает «Коммерсантъ». Первая встреча пройдет уже 24 сентября.

Сборная России по футболу проведет несколько товарищеских встреч после долгого перерыва. 24 сентября состоится игра против сборной Киргизии, а в ноябре планируется встреча со сборной Ирана. Кроме этого, рассматривается вероятность третьей товарищеской игры.

Игры планируется провести на выезде.

РФС смог найти партнеров по игровому полю для российской сборной, несмотря на отстранение России от официальных соревнований со стороны Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Сборная России не играла с 14 ноября 2021 года.

«Все понимают, какая сейчас обстановка. Что есть, то есть. Сейчас не до выбора. Важно показать, что мы живы», заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Ранее Алексей Смертин посетил открытие футбольного турнира в Барнауле.