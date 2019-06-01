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Спорт

Невероятный трюк: каякер перепрыгнул через плотину

В сети видео трюка, сделанного каякером с 10-летним стажем Беннеттом Смитом.

Каяк-кросс на Барнаулке, 13 апреля 2019 года.
Каяк-кросс на Барнаулке, 13 апреля 2019 года.
altapress.ru

Сидя в лодке, мужчина решил перескочить край плотины на реке Кахаба в Бирмингеме (штат Алабама).

Подплыв к краю, он долго настраивается и принимает удобную позу для прыжка, а затем в несколько переворотов оказывается в нижней части реки.

Каякер готовился к трюку несколько недель, и у него все получилось не с первого раза, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что сибирские экстремалы на каяках прыгали в реку прямо с моста. Участие в кроссе приняли спортсмены из Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска.

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