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Спорт

Норвежскую биатлонистку унесли на руках с финиша гонки преследования

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд потеряла сознание после гонки преследования на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами на Олимпиаде в Пекине, сообщает РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры.
Зимние Олимпийские игры.
СС0, NailaJ

Спортсменка после пересечения финишной черты упала на снег и не смогла самостоятельно подняться. Сначала ей оказывали помощь норвежские спортсменки, а затем несколько сотрудников команды унесли биатлонистку на руках.

Победу в гонке преследования на Олимпиаде одержала другая представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн.

Тандревольд после заключительного огневого рубежа занимала третье место, но финишировала 14-й.

В январе прошлого года Тандревольд не смогла закончить спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе из-за фибрилляции сердца, пишет bfm.ru.

Спортсменке 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира.

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