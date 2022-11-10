Новым министром спорта Алтайского края назначили Максима Рябцева

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о назначении Максима Рябцева на должность министра спорта региона, передает « Толк ».

В пресс-службе ведомства и уточнили, что чиновник вступает в должность с 11 ноября.

Максим Рябцев с 3 июня 2019 года занимал должность замминистра спорта, начальника отдела по вопросам госслужбы, кадров и организационного обеспечения.

Кстати, 25 октября Рябцев рассказал, что финансирование спортивных строек в Алтайском крае сократится в шесть раз. Также он заявил, что недострой (многострадальный ледовый дворец) в Барнауле не забросят.

Его внесут в краевую адресную инвестиционную программу. Сумма необходимых инвестиций составляет 1,056 млрд рублей.

ранее кресло министра спорта региона занимал Алексей Перфильев.