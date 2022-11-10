10 ноября
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Спорт

Новым министром спорта Алтайского края назначили Максима Рябцева

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о назначении Максима Рябцева на должность министра спорта региона, передает «Толк».

Максим Рябцев (справа).
Максим Рябцев (справа).
Алтайский спорт\www.altaisport.ru

В пресс-службе ведомства и уточнили, что чиновник вступает в должность с 11 ноября.

Максим Рябцев с 3 июня 2019 года занимал должность замминистра спорта, начальника отдела по вопросам госслужбы, кадров и организационного обеспечения.

Кстати, 25 октября Рябцев рассказал, что финансирование спортивных строек в Алтайском крае сократится в шесть раз. Также он заявил, что недострой (многострадальный ледовый дворец) в Барнауле не забросят.

Его внесут в краевую адресную инвестиционную программу. Сумма необходимых инвестиций составляет 1,056 млрд рублей.

ранее кресло министра спорта региона занимал Алексей Перфильев.

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