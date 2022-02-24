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Спорт

О бойкоте проходящих в России этапов международных спортивных соревнований задумались на Западе

Финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен пройти с 18 по 20 марта в Тюмени, могут перенести в Швецию из-за конфликта на востоке Украины.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

В лыжной ассоциации Швеции сообщили, что Международная федерация попросила ее быть готовой провести финал Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде, пишет bfm.ru. Шведы считают, что проводить соревнования в России с учетом геополитической обстановки было бы некомфортно.

В международной федерации в свою очередь поспешили заявить, что вопрос с переносом пока не стоит. Сейчас просто готовят «план Б» из-за «существующей неопределенности». До соревнований осталось меньше месяца, но теоретически перенести их в Швецию возможно.

В британском МИД заявили, что футбольный финал Лиги чемпионов, который запланирован на конец мая в Санкт-Петербурге, тоже необходимо провести в другой стране.

Мэр Лондона уже сказал, что город готов принять финал вместо Санкт-Петербурга.

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