О бойкоте проходящих в России этапов международных спортивных соревнований задумались на Западе

В лыжной ассоциации Швеции сообщили, что Международная федерация попросила ее быть готовой провести финал Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде, пишет bfm.ru. Шведы считают, что проводить соревнования в России с учетом геополитической обстановки было бы некомфортно.
В международной федерации в свою очередь поспешили заявить, что вопрос с переносом пока не стоит. Сейчас просто готовят «план Б» из-за «существующей неопределенности». До соревнований осталось меньше месяца, но теоретически перенести их в Швецию возможно.
В британском МИД заявили, что футбольный финал Лиги чемпионов, который запланирован на конец мая в Санкт-Петербурге, тоже необходимо провести в другой стране.
Мэр Лондона уже сказал, что город готов принять финал вместо Санкт-Петербурга.