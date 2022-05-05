5 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Об опасности занятий спортом на улице рассказал врач

Неправильный выбор одежды и цветение растений в весенний период могут негативно сказаться на здоровье во время занятия спортом на улице, пишут «Известия».

Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.
Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.
Марина Широких

По словам доктора медицинских наук, главного врача «Инвитро-Москва» Сергея Хомякова, следует правильно оценивать выбор одежды для тренировок, в весенний период высок риск переохлаждения.

Необходимо отдавать предпочтение одежде с хорошими согревающими и кондиционирующими свойствами.

Из-за цветения растений в весенний период существенно повышается риск аллергических реакций.

Также после таяния снега на земле остается неубранная грязь, которая легко превращается в пыль. Для защиты эксперт порекомендовал пользоваться масками, защищать органы дыхания и глаза. Для защиты глаз от весеннего солнца следует пользоваться очками с затемнением 2−3-го класса, пишет Газета.Ru.

По словам врача, не стоит забывать о необходимости вводить физические нагрузки постепенно, плавно наращивания время пробежек или прогулок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость