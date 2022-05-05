Об опасности занятий спортом на улице рассказал врач

Неправильный выбор одежды и цветение растений в весенний период могут негативно сказаться на здоровье во время занятия спортом на улице, пишут « Известия ».

По словам доктора медицинских наук, главного врача «Инвитро-Москва» Сергея Хомякова, следует правильно оценивать выбор одежды для тренировок, в весенний период высок риск переохлаждения.

Необходимо отдавать предпочтение одежде с хорошими согревающими и кондиционирующими свойствами.

Из-за цветения растений в весенний период существенно повышается риск аллергических реакций.

Также после таяния снега на земле остается неубранная грязь, которая легко превращается в пыль. Для защиты эксперт порекомендовал пользоваться масками, защищать органы дыхания и глаза. Для защиты глаз от весеннего солнца следует пользоваться очками с затемнением 2−3-го класса, пишет Газета.Ru.

По словам врача, не стоит забывать о необходимости вводить физические нагрузки постепенно, плавно наращивания время пробежек или прогулок.