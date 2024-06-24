Объект мирового уровня. Как в Барнауле прошло первенство по гребле на байдарках и каноэ

21 июня на гребном канале Барнаула стартовало Первенство Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ. Более 250 юных спортсменов демонстрировали свою силу, скорость и выносливость на воде.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки трех возрастных категорий: до 15, до 17 и до 19 лет. Алтайский край, Омская, Свердловская и Челябинская области делегировали на первенство своих сильнейших гребцов.

«Нам очень интересно приезжать сюда. Гребной канал становится для нас родным. Нам очень нравятся люди здесь, — поделился впечатлениями Василий Рыбаков, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Челябинской области. - Вы очень добрые! Очень хорошо принимаете, беспокоитесь, заботитесь, для нас это очень важно. Потому что самое главное в нашей жизни - это дети. А тем, как в Барнауле принимают наших детей, можно гордиться, можно завидовать этому и можно следовать этому».

Торжественная церемония открытия первенства прошла под громкие аплодисменты и зрелищную развлекательную программу. В ней приняли участие руководители региональных федераций гребли, тренеры и сами спортсмены.

Команды на парад вывели участницы первого конкурса «Мисс Алтайская регата», что добавило событию нотку красоты и грации.

Украшением церемонии также стало выступление детской цирковой студии «Арлекино-kids», юные артисты поразили зрителей акробатическими трюками и зарядили позитивом на весь соревновательный день. После торжественного открытия спортсмены отправились к старту.

Каждый из участников соревнований прошел серьезную и длительную подготовку, потому что это первенство имеет огромное значение для их спортивной карьеры.

«Моя подготовка проходила на гребном канале в Барнауле, на сборах в Краснодаре зимой и в Тягуне, где мы проходили подготовку на лыжах, — рассказала Алина Берединко, участница барнаульской команды. - Очень нравится готовиться на гребном канале. Здесь у нас организовано проживание и питание. Тренеры нас поддерживают и делают все, чтобы наша подготовка проходила комфортно».

Это не просто соревнования. Это возможность доказать свой профессионализм, выделиться среди лучших и заявить о себе. Ведь у спортсменов есть все шансы попасть в молодежную сборную страны.

«Конечно, как такового отбора нет, но соревнования знаковые, особенно для Сибири и Урала, — отметил старший тренер молодежной сборной России по гребле на байдарках и каноэ Константин Вишняков. — География соревнований всегда распространялась на Европу, сейчас сдвигается в Сибирь. И канал здесь есть потрясающий, и выходцев с Алтайского края в сборной команде все больше и больше. Один год у нас было около 7 спортсменов только с Алтайского края».

Гребля — тяжелый вид спорта и требует больших усилий, чтобы добиться высоких результатов.

«Зимняя подготовка — это сборы, зал, тренировки на силовую выносливость, а летом уже идут гонки, соревновательный процесс. Отдыхать времени нет, — рассказал Егор Аношкин, участник команды Барнаула по гребле. — Ждем от соревнований сильную конкуренцию от наших соперников из других регионов. Самое главное - верить в себя, в победу и достойно пройти свою дистанцию».

Гребля на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Гребля на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Гребля на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Гребля на байдарках и каноэ. Анна Зайкова

Первенство — это возможность для молодых гребцов проверить свои силы в конкурентной борьбе на спортивном объекте мирового уровня. Барнаульский гребной канал имеет богатый опыт проведения крупнейших международных и всероссийских соревнований. Успешное проведение этапа Кубка мира в 2021 году открыло для столицы Алтайского края перспективы проведения соревнований самого высокого уровня.

«Мы тренируемся здесь уже три года. Когда мы пришли, здесь еще ничего не было. Не было трибун, не было дороги. Мы видели, как все это менялось. С каждым годом здесь все лучше и лучше»,- вспомнила Дарья Фоминская, участница барнаульской команды по гребле.

Уже скоро, 29-30 июня, гребной канал Барнаула вновь станет центром спортивной жизни: здесь пройдет международный культурно-спортивный фестиваль «Алтайская регата. Фестиваль Драконов».

Валерия Кнауб.

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