Обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту предъявил суд

Есть основания полагать, что футболист изнасиловал девушку. Его могут лишить свободы на 10 лет.

Если Алвес будет признан виновным, он будет обязан выплатить девушке 150 тыс. евро за моральный и психологический ущерб, указывает Lenta.ru.

Ранее Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию. Но по версии следователей, спортсмен избил девушку в туалете ночного клуба, а потом изнасиловал ее.

На выходе из клуба девушка расплакалась, после чего сотрудники заведения поинтересовались, что случилось, оказали ей помощь и вызвали полицию со скорой помощью.

Врачи направили пострадавшую в больницу, где ее обследовали на наличие биологического материала футболиста, чтобы получить возможные доказательства изнасилования. Также зафиксированы повреждения, свидетельствующие о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию. Она передала в правоохранительные органы медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ночь инцидента.

Ранее скандально известный продюсер Харви Вайнштейн получил второй тюремный срок. Скандал вокруг известного кинопродюсера разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами. После этого, о домогательствах со стороны продюсера заявили многие известные актрисы, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.