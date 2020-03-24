Олимпиаду в Японии перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Летнюю Олимпиаду в Токио отложат на один год из-за пандемии коронавируса, пишет « Российская газета ».

Об этом стало известно после переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«Я предложил перенести сроки Олимпиады на один год», — заявил Абэ.

По его словам, Бах полностью поддержал эту инициативу. Он заверил, что Олимпиада пройдет не позднее лета 2021 года, а речи об отмене не идет.

Губернатор Токио Юрико Коикэ также отметила заявила, что Олимпиада в этом году не состоится, при этом при переносе на следующий год название останется прежним — «Токио-2020».

Накануне национальные олимпийские комитеты сразу нескольких государств сообщили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили песенный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме в мае.

УЕФА перенес дату проведения чемпионата Европы по футболу, теперь он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.