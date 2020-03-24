Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Олимпиаду в Японии перенесут на 2021 год из-за коронавируса

Летнюю Олимпиаду в Токио отложат на один год из-за пандемии коронавируса, пишет «Российская газета».

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Об этом стало известно после переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«Я предложил перенести сроки Олимпиады на один год», — заявил Абэ.

По его словам, Бах полностью поддержал эту инициативу. Он заверил, что Олимпиада пройдет не позднее лета 2021 года, а речи об отмене не идет.

Губернатор Токио Юрико Коикэ также отметила заявила, что Олимпиада в этом году не состоится, при этом при переносе на следующий год название останется прежним — «Токио-2020».

Накануне национальные олимпийские комитеты сразу нескольких государств сообщили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили песенный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме в мае.

УЕФА перенес дату проведения чемпионата Европы по футболу, теперь он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость