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Спорт

Олимпийская чемпионка «всем голову бы отрубила», кто не включил Вяльбе в совет FIS

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова эмоционально отреагировала не невключение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Лыжи.
Лыжи.
СС0

«Вот козлы а, что не переизбирали. Я за то, чтобы объединяться и пойти против политики, идти спортивным миром, а они, наоборот, поджевывают им всем, зачем? Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила бы. Пускай они возюкаются между собой, но причем спортсмены? Если человек занялся физической культурой и спортом, то он должен себя обязательно где-то проявлять», — приводит слова Чепаловой Metaratings.ru.

О поражении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) стало известно по итогам выборов на 53-м конгрессе FIS, проходящем в Милане.

Вяльбе получила наименьшее число голосов из 23 кандидатов — 48 из 115, пишет Газета.Ru.

Ранее лучшего лыжника в мире назвала знаменитая российская спортсменка Елена Вяльбе.

Что произошло

Против возможного переизбрания Вяльбе в совет FIS выступили главы национальных федераций Финляндии, Польши и Швеции. А шведский лыжник Маркус Грате назвал ужасным то, что Елена Вяльбе есть в списке кандидатов в совет FIS.

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