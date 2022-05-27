Олимпийская чемпионка «всем голову бы отрубила», кто не включил Вяльбе в совет FIS

«Вот козлы а, что не переизбирали. Я за то, чтобы объединяться и пойти против политики, идти спортивным миром, а они, наоборот, поджевывают им всем, зачем? Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила бы. Пускай они возюкаются между собой, но причем спортсмены? Если человек занялся физической культурой и спортом, то он должен себя обязательно где-то проявлять», — приводит слова Чепаловой Metaratings.ru.