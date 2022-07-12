Олимпийский чемпион Мо Фара признался, что в Британию его привезли торговцы людьми

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге Мохамед Фара рассказал журналистам BBC , что в детстве стал жертвой торговцев людьми, которые и привезли его в Великобританию.

Спортсмен утверждает, что родился на севере Сомали, а в девятилетнем возрасте его разлучили с матерью и направили присматривать за детьми в одну из лондонских семей, где он присматривал за другими детьми и выполнял домашнюю работу. По его словам, это случилось в 1992 году.

«Большинство людей знают меня под именем Мо Фара, но это не мое имя, это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин», — рассказал легкоатлет.

Будущий олимпийский чемпион только в 12 лет попал в школу. Любовь к бегу ему привил учитель физкультуры, которому он и рассказал правду о своем похищении. Преподаватель помог ему получить гражданство, а социальные службы — устроили в приемную семью.

Напомним, Мо Фара стал первым британским атлетом, которому удалось выиграть четыре золотых медали на одной Олимпиаде. Это произошло в 2016 году. Фара также является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. За спортивные успехи он награжден орденом Британской империи и посвящен в рыцари.

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