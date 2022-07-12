12 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Олимпийский чемпион Мо Фара признался, что в Британию его привезли торговцы людьми

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге Мохамед Фара рассказал журналистам BBC, что в детстве стал жертвой торговцев людьми, которые и привезли его в Великобританию.

Мохаммед Фара
Мохаммед Фара
Кадр видео

Спортсмен утверждает, что родился на севере Сомали, а в девятилетнем возрасте его разлучили с матерью и направили присматривать за детьми в одну из лондонских семей, где он присматривал за другими детьми и выполнял домашнюю работу. По его словам, это случилось в 1992 году.

«Большинство людей знают меня под именем Мо Фара, но это не мое имя, это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин», — рассказал легкоатлет.

Будущий олимпийский чемпион только в 12 лет попал в школу. Любовь к бегу ему привил учитель физкультуры, которому он и рассказал правду о своем похищении. Преподаватель помог ему получить гражданство, а социальные службы — устроили в приемную семью.

Напомним, Мо Фара стал первым британским атлетом, которому удалось выиграть четыре золотых медали на одной Олимпиаде. Это произошло в 2016 году. Фара также является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. За спортивные успехи он награжден орденом Британской империи и посвящен в рыцари.

Ранее сообщалось, что воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин стал обладателем Суперкубка России в составе петербуржского «Зенита». Матч состоялся вечером 9 июля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость